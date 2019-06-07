Футбол
Гвардиола считает АПЛ лучшим местом для тренерской работыЕвро-футбол.ру 14:16
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает Англию лучшим местом для работы тренером. Ранее специалист возглавлял испанскую "Барселону" и немецкую "Баварию".
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:25, Ашберн
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Второй блок АЭС «Аккую» в Турции планируют начать строить в конце лета
Начало строительства с участием России второго энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается ориентировочно в конце лета - начале осени нынешнего года, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
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