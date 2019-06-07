Футбол

Гвардиола считает АПЛ лучшим местом для тренерской работыЕвро-футбол.ру 14:16

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает Англию лучшим местом для работы тренером. Ранее специалист возглавлял испанскую "Барселону" и немецкую "Баварию".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хосеп Гвардиола: «Нет лучшего места в мире для работы тренером, чем Англия»

Матч ТВ14:31

Хосеп Гвардиола: «Нет лучшего места в мире для работы тренером, чем Англия»

Sportbox.RU14:31

Пеп Гвардиола: «Англия – лучшее место для тренерской работы. Болельщики всегда поддерживают команду»

Sports.ru13:35

Хосеп Гвардьола: «Нет лучше места для тренера, чем Англия»

Спорт-Экспресс14:08

Гвардиола: «Англия - идеальное место для работы тренером»

Soccer.ru13:12

Гвардиола: «В мире нет лучшего места для работы тренером, чем Англия»

Sport24.ru12:57

Гвардиола считает АПЛ лучшим местом для тренерской работы

Евро-футбол.ру14:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:25, Ашберн
Политика

Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Религия

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца

Обновлено в 11:47
Авто

LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus

Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
Обновлено в 04:33
Политика

Мирный план Кучмы по Донбассу обернулся уголовными делами

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал три уголовных дела из-за новых мирных предложений по Донбассу.
Обновлено в 13:07
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Энергетика

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Экономика

Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками

Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Потери «Азова» на Светлодарской дуге — подробности

Пресс-служба карательного полка «Азов» сообщает свою версию гибели двоих боевиков в районе н.п. Новолуганское на Светлодарской дуге.
Обновлено в 05:44
ЖКХ

Последствия ливня в Севастополе почти ликвидированы

Почти все последствия утреннего ливня ликвидированы, заявил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров 7 июня на встрече с журналистами.
Обновлено в 13:18
Экономика

Второй блок АЭС «Аккую» в Турции планируют начать строить в конце лета

Начало строительства с участием России второго энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается ориентировочно в конце лета - начале осени нынешнего года, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
Гаджеты

Аркадий Волож признал ошибку в позиционировании «Яндекс.Телефона»

Аркадий Волож признал, что «Яндекс.Телефон», который начали продавать в декабре 2018 года, был неправильно позиционирован.
Обновлено в 07:10
Здоровье

Более миллиона человек ежедневно заражаются ЗППП

Более миллиона человек в день на нашей планете заболевают болезнями, передающимися половым путем, к числу которых относятся хламидиоз, гонорея, трихомониаз и сифилис.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено в 10:17
Армия и оружие

МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*

В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова

Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Происшествия

СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца

Обновлено в 14:48
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.
Обновлено в 13:15
Баскетбол

ЦСКА добился второй победы над «Химками» в финале Единой лиги

В Единой лиге ВТБ по баскетболу состоялся второй финальный матч между московским ЦСКА и подмосковными "Химками".
Обновлено в 14:52
Хоккей

«Бостон» и «Сент-Луис» начали пятый матч финала Кубка Стэнли

В Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» стартовал пятый матч финала Кубка Стэнли между местным клубом «Бостон Брюинс» и «Сент-Луис Блюз».
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

В Петербурге катер врезался в мост

В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Политика

Wikileaks: США подготовили новые обвинения против Ассанжа

Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, дедлайн для выдвижения которых истекает 14 июня.
Обновлено в 02:09
Наука

В ФБР рассекретили досье на снежного человека

Обновлено вчера в 01:01
Политика

Зеленский оценил свое решение о роспуске Рады

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было правильным.
Обновлено в 14:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное