Футбол
Гвардиола считает АПЛ лучшим местом для тренерской работыЕвро-футбол.ру вчера в 14:16
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает Англию лучшим местом для работы тренером. Ранее специалист возглавлял испанскую "Барселону" и немецкую "Баварию".
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Кино
Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды
Обновлено в 01:56
Происшествия
Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония
Пожар охватил помещения исправительной колонии в поселке Гари (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Политика
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Наука
Обнаружены следы охватившей всю Европу эпидемии Юстиниановой чумы
Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Общество
Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 04:00
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Президент РФ Владимир Путин выразил готовность встретиться с избранным главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:33
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 06 июня в 18:15
Происшествия
11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:52
Авто
Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Футбол
Каррера обратился к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 01:49
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.
Обновлено в 04:46
Футбол
Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ–2020
Матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы–2020 между Украиной и Сербией завершился победой украинских футболистов.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии
23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
В ОБСЕ потребовали освободить журналиста «Медузы»
ОБСЕ обеспокоена задержанием корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и требует от российских властей его освободить.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Политика
Встреча G20 по торговле и цифровой экономике открылась в Японии
Россию представляют глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр цифрового развития РФ Константин Носков Министерская встреча G20 по вопросам торговли и цифровой экономики открылась 8 июня в японской префектуре Ибараки.
Обновлено в 03:50
Кино
Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал
Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Делегация из Люксембурга, Франции и Бельгии приехала в Керчь, чтобы увидеть Крымский мост. Объект является одним из самых значимых в России.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 16:02
Политика
«Газпром» может дать Украине скидку на газ
Алексей Миллер встретился с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко и сообщил, что они подтвердили уровень цен на газ, который обсуждали во время предыдущих встреч.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Сотрудники изолятора отказались передать Голунову еду от родственников
Голунов боится принимать пищу, которую дают в изоляторе, поскольку считает, что в нее могут подмешать наркотики.
Обновлено в 04:58
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Задумка ЕСА заключается в том, что Лига чемпионов станет закрытым турниром без принципа отбора.
Обновлено в 04:39
Авто
Aston Martin готовит особый Vulcan для гонок Gumball 3000
Британский автопроизводитель готовит уникальную дорожную версию суперкара Vulcan для участия в гонке Gumball 3000 в этом году.
Обновлено в 01:25