Футбол

Гвардиола: счастлив, что Вальверде остаётся в «Барселоне»Чемпионат 02:44

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», поделился мнением о работе нынешнего наставника сине-гранатовых Эрнесто Вальверде.
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Хосеп Гвардиола: Тренировать «Барселону»? Этот этап пройден

Советский спорт04:18

Гвардиола: счастлив, что Вальверде остаётся в «Барселоне»

Чемпионат02:44

Пеп Гвардиола: «Рад, что Вальверде остается в „Барселоне“. Он проделал отличную работу»

Sports.ru03:15

Гвардиола: «Вновь тренировать „Барселону“? Этот этап уже прошел»

Sport24.ru01:34

Гвардиола похвалил Вальверде и оценил возможность прихода в «Барселону»

Sport.ru04:29

Гвардьола похвалил Вальверде и оценил возможность прихода в «Барселону»

Спорт-Экспресс01:41

Гвардиола оценил возможность возвращения в «Барселону»

Матч ТВ02:18
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Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Политика

«Транснефть» ожидает поступление чистой нефти в Польшу 8-9 июня

Отгрузка кондиционной нефти в Венгрию и Словакию по магистральному нефтепроводу "Дружба" вошла в штатный режим, поставки чистой нефти в Польшу могут начаться уже 8-9 июня, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин.
Обновлено в 03:40
Общество

Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании

Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Авто

Представили «заряженный» седан Lynk & Co 03+

На автосалоне в китайском Шэньчжэне была представлена спортивная версия седана Lynk & Co 03.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

Обновлено в 03:29
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.
Обновлено в 03:56
Политика

Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова

Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.
Обновлено вчера в 15:26
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Обновлено в 03:33
Общество

В Бурятии назвали топ-10 самых дорогих вакансий за май

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составили топ-10 самых дорогих предложений за май.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

Обновлено в 02:28
Космос

Двое российских космонавтов не прекратят работу на МКС и в День России

Роскосмос сообщил о том, что двое космонавтов (Алексей Овчинин и Олег Кононенко) будут работать на борту Международной космической станции (МКС) и в День России.
Обновлено 01 июня в 01:56
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Общество

Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили

Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Футбол

Моуринью оценил верность назначения пенальти в финале Лиги чемпионов

На первой минуте матча главный арбитр матча Дамир Скомина назначил пенальти в ворота Тоттенхэма, который исполнил форвард Ливерпуля Мохамед Салах.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Обновлено в 03:02
Политика

МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено вчера в 05:49
Транспорт

В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама

Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

В США назвали единственного российского конкурента F-35

В США назвали российского конкурента F-35.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Неймару может грозить до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Нападающему сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ футболисту Неймару может грозить до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании.
Обновлено в 03:51
Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным

Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
Обновлено в 04:14
Общество

Три центра «Мои документы» отремонтируют в Москве в 2019 году

Здания планируют отремонтировать до конца этого года.
Обновлено в 03:26
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Авто

LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Технологии

Роскачество оценило обучающие приложения для детей

Центр цифровой экспертизы Роскачества отобрал для этого 16 самых популярных развивающих игр-программ для планшетов на платформах iOS и Android.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В Невском районе в утреннем ДТП погиб мотоциклист

Обновлено в 01:20
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Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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