Футбол
Гвардиола: счастлив, что Вальверде остаётся в «Барселоне»Чемпионат 02:44
Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», поделился мнением о работе нынешнего наставника сине-гранатовых Эрнесто Вальверде.
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Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Политика
«Транснефть» ожидает поступление чистой нефти в Польшу 8-9 июня
Отгрузка кондиционной нефти в Венгрию и Словакию по магистральному нефтепроводу "Дружба" вошла в штатный режим, поставки чистой нефти в Польшу могут начаться уже 8-9 июня, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин.
Обновлено в 03:40
Общество
Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании
Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Авто
Представили «заряженный» седан Lynk & Co 03+
На автосалоне в китайском Шэньчжэне была представлена спортивная версия седана Lynk & Co 03.
Обновлено в 03:37
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.
Обновлено в 03:56
Политика
Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова
Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.
Обновлено вчера в 15:26
Общество
Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Общество
В Бурятии назвали топ-10 самых дорогих вакансий за май
Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составили топ-10 самых дорогих предложений за май.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
Обновлено в 02:28
Космос
Двое российских космонавтов не прекратят работу на МКС и в День России
Роскосмос сообщил о том, что двое космонавтов (Алексей Овчинин и Олег Кононенко) будут работать на борту Международной космической станции (МКС) и в День России.
Обновлено 01 июня в 01:56
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили
Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Футбол
Моуринью оценил верность назначения пенальти в финале Лиги чемпионов
На первой минуте матча главный арбитр матча Дамир Скомина назначил пенальти в ворота Тоттенхэма, который исполнил форвард Ливерпуля Мохамед Салах.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН
Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено вчера в 05:49
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
В США назвали единственного российского конкурента F-35
В США назвали российского конкурента F-35.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Неймару может грозить до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании
Нападающему сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ футболисту Неймару может грозить до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании.
Обновлено в 03:51
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным
Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
Обновлено в 04:14
Общество
Три центра «Мои документы» отремонтируют в Москве в 2019 году
Здания планируют отремонтировать до конца этого года.
Обновлено в 03:26
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Технологии
Роскачество оценило обучающие приложения для детей
Центр цифровой экспертизы Роскачества отобрал для этого 16 самых популярных развивающих игр-программ для планшетов на платформах iOS и Android.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Невском районе в утреннем ДТП погиб мотоциклист
Обновлено в 01:20