Футбол

Гвардиола: счастлив, что Вальверде остаётся в «Барселоне»Чемпионат 02:44

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», поделился мнением о работе нынешнего наставника сине-гранатовых Эрнесто Вальверде.
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Гвардиола похвалил Вальверде и оценил возможность прихода в «Барселону»

Sport.ru04:29

Гвардиола: счастлив, что Вальверде остаётся в «Барселоне»

Чемпионат02:44

Гвардиола оценил возможность возвращения в «Барселону»

Матч ТВ02:18

Гвардьола похвалил Вальверде и оценил возможность прихода в «Барселону»

Спорт-Экспресс01:41

Гвардиола: «Вновь тренировать „Барселону“? Этот этап уже прошел»

Sport24.ru01:34

Хосеп Гвардиола: Тренировать «Барселону»? Этот этап пройден

Советский спорт04:18

Гвардиола о «Ливерпуле»: «У нас потрясающее соперничество. В следующем сезоне мы все начнем с нуля»

Sports.ru05:17
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Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Футбол

РФС готовит развлекательную программу перед матчами сборной России

Масштабную развлекательную программу в преддверии отборочных матчей Евро-2020 готовит Российский футбольный союз (РФС).
Обновлено в 06:02
Технологии

Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Политика

В Кремле озвучили позицию по встрече Путина и Трампа

Москва заняла выжидательную позицию по возможности встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Общество

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Наука

В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции

На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре

Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца

Обновлено в 01:11
Политика

Ярош назвал партию, с которой пойдет на выборы в Раду

Ранее депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий призвал к объединению все украинские националистические силы в преддверии досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:01
Гаджеты

Oppo и Xiaomi спрятали фронтальную камеру за экран смартфона

Компании Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов, в которых фронтальная камера расположена за экраном.
Обновлено в 04:11
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31
Общество

Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам

Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Общество

Рестораторы предложили отменить СанПиН для кафе и ресторанов

Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» предложили отменить действующие сейчас для кафе и ресторанов Санитарные правила и нормы (СанПиН).
Обновлено в 01:50
Общество

Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге

Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Гаджеты

Huawei приобрела российскую технологию в сфере распознавания лиц

Китайский производитель Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц.
Обновлено в 05:02
Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Кино

Киану Ривз может стать супергероем Marvel

Обновлено в 03:07
Экономика

Ленобласть завершит строительство долгостроев с помощью федструктур

Администрация области 16 мая направила в "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" официальное письмо, с подтверждением о готовности выделить в бюджете региона два миллиарда рублей на софинансирование достройки проблемных объектов совместно со структурами компании "Дома.рф", пояснил представитель пресс-службы.
Обновлено в 05:09
Политика

В Харькове толпа радикалов снесла бюст маршала Жукова

В Харькове толпа радикалов снесла бюст маршала Жукова Ранее украинские националисты притащили к горсовету чучело, изображающее маршала.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе

В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Политика

Трамп назвал мэра Лондона неудачником

Президент США Дональд Трамп назвал неудачником мэра Лондона Садика Хана, который неоднократно выступал с критикой американского лидера.
Обновлено в 05:11
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов.
Обновлено в 05:36
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Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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