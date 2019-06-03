Футбол
Гвардиола: счастлив, что Вальверде остаётся в «Барселоне»Чемпионат 02:44
Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», поделился мнением о работе нынешнего наставника сине-гранатовых Эрнесто Вальверде.
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Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Футбол
РФС готовит развлекательную программу перед матчами сборной России
Масштабную развлекательную программу в преддверии отборочных матчей Евро-2020 готовит Российский футбольный союз (РФС).
Обновлено в 06:02
Технологии
Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Политика
В Кремле озвучили позицию по встрече Путина и Трампа
Москва заняла выжидательную позицию по возможности встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:57
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Наука
В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции
На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Политика
Ярош назвал партию, с которой пойдет на выборы в Раду
Ранее депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий призвал к объединению все украинские националистические силы в преддверии досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:01
Гаджеты
Oppo и Xiaomi спрятали фронтальную камеру за экран смартфона
Компании Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов, в которых фронтальная камера расположена за экраном.
Обновлено в 04:11
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для кафе и ресторанов
Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» предложили отменить действующие сейчас для кафе и ресторанов Санитарные правила и нормы (СанПиН).
Обновлено в 01:50
Общество
Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге
Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Гаджеты
Huawei приобрела российскую технологию в сфере распознавания лиц
Китайский производитель Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц.
Обновлено в 05:02
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Кино
Киану Ривз может стать супергероем Marvel
Обновлено в 03:07
Экономика
Ленобласть завершит строительство долгостроев с помощью федструктур
Администрация области 16 мая направила в "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" официальное письмо, с подтверждением о готовности выделить в бюджете региона два миллиарда рублей на софинансирование достройки проблемных объектов совместно со структурами компании "Дома.рф", пояснил представитель пресс-службы.
Обновлено в 05:09
Политика
В Харькове толпа радикалов снесла бюст маршала Жукова
В Харькове толпа радикалов снесла бюст маршала Жукова Ранее украинские националисты притащили к горсовету чучело, изображающее маршала.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе
В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Политика
Трамп назвал мэра Лондона неудачником
Президент США Дональд Трамп назвал неудачником мэра Лондона Садика Хана, который неоднократно выступал с критикой американского лидера.
Обновлено в 05:11
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов.
Обновлено в 05:36