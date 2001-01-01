Футбол
Гвардиола рассказал, зачем пришел в «Манчестер Сити»Нева Спорт вчера в 15:59
Испанский тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, зачем он пришел работать в эту команду.
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Общество
Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи
Особую бдительность специалисты кадастровой палаты предлагают проявлять в том случае, если продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники.
Обновлено в 01:00
Политика
Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов
Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Обновлено в 00:39
Общество
Глава Кузбасса заработал за год более 70 млн рублей
Согласно документу, в 2018 году С.Цивилев заработал 70 млн 280 тыс. рублей.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Эстонию призвали вложиться в создание военного флота
Обновлено вчера в 06:05
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Политика
Польского консула выдворили из Иркутска
Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 18:17
Политика
В Киеве предупредили, чем грозит жителям Донбасса получение российских паспортов
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что если жители Донбасса получат российские паспорта, они потеряют украинское гражданство.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы
В Челябинске 16 апреля пять человек получили ожоги в результате коммунальной аварии.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
По ТВ показали, какими методами коллекторы из Астрахани выбивают долги
Один из участников реалити-шоу устроился на работу в коллекторское агентство Астрахани, которое сотрудничает с микрофинансовой организацией.
Обновлено в 00:07
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Транспорт
В Москве 21 и 28 апреля изменится график движения электричек
В Москве в Вербное воскресенье, 21 апреля, и на Пасху, 28 апреля пригородные электрички будут делать дополнительные остановки, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:37
Наука
Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле
Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.
Обновлено в 00:27
Происшествия
На Камчатке ребенок умер после операции в больнице
Мальчик, страдающий онкологическим заболеванием, не смог очнуться от наркоза после плановой операции.
Обновлено в 00:37
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
Обновлено вчера в 19:00
Технологии
«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов
В середине марта компания «Яндекс», РБК и ряд других холдингов подверглись мощной DNS атаке, в результате которой ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы, использующие для блокировки контента системы DPI, были вынуждены пропускать весь трафик до сервисов «Яндекса» через них.
Обновлено вчера в 07:08
Хоккей
«Питтсбург» с Малкиным выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
"Питтсбург Пингвинз" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:16
Авто
Автопроизводители стали зарабатывать меньше. И этому есть объяснение!
Несмотря на более высокие, чем когда-либо прежде, продажи, чистая прибыль автопроизводителей в прошлом году оказалась самой низкой со времен финансового кризиса 2009 года.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина подделала ДНК-экспертизу дочери Александра Малинина
Обновлено вчера в 11:27
Общество
ФАС заинтересовалась призывом «брать в рот за копейки»
Речь идет о призывах «Сосать сколько хочешь» и «Брать в рот за копейки».
Обновлено в 00:21
Общество
Минтруд нашел опасные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Проверено 26,5 миллиона рабочих мест. Вредные условия труда обнаружены на 20,8 процента рабочих мест.
Обновлено в 01:22
Экономика
Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ
13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Супруга Григорьева-Аполлонова ушла от мужа к 27-летнему баскетболисту
Семья популярного певца Андрея Григорьева-Аполлонова переживает не лучшие времена — в прошлом году его супруга ушла к 27-летнему баскетболисту.
Обновлено вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Какие ноги: звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова блеснула татуировкой
В Instagram партнерша Али Эрсана Дуру по сериалу «Султан моего сердца» не перестает делиться с подписчиками новыми фото, на которых она запечатлена на фоне водопадов и местных пейзажей.
Обновлено в 01:01
Экономика
Дачи рядом с Екатеринбургом подешевели на 8% за год
Обновлено в 02:09
Политика
Трамп рассказал о главных соперниках в борьбе за пост президента
Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.
Обновлено вчера в 23:05