Футбол

Гвардиола рассказал о травмированных игроках «Манчестер Сити»Матч ТВ 03:37

Шальке-04 — Манчестер Сити
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Фельтинс-Арена»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как обстоят дела в команде с травмированными игроками. Накануне нападающий Габриэль Жезус и защитник Джон Стоунс пропустили тренировку команды и не отправились в Германию на матч с «Шальке».
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