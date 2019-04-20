Футбол

Гвардиола рассказал о работе над ошибкамиГазета.Ru 02:31

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о вылете клуба из Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
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Гвардиола рассказал о работе над ошибками

Газета.Ru02:31

Хосеп Гвардиола: «Совершенство невозможно — вы никогда не сможете его достичь»

Матч ТВ02:27

Хосеп Гвардиола: «Совершенство невозможно — вы никогда не сможете его достичь»

Sportbox.RU02:27

Гвардиола: совершенства невозможно достичь

Чемпионат01:18

Гвардиола: «Совершенства не достичь, но нужно пытаться это сделать»

Soccer.ru01:16

Пеп Гвардиола: «Совершенства достичь невозможно. Но нужно пытаться»

Sports.ruвчера в 17:49
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Авто

ЦОДД назвал машины, владельцы которых чаще всего нарушают ПДД

Самые частые нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Хоккей

Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 05:51
Технологии

В США создали роботов для сбора клубники

Робота, специально предназначенного для сбора клубники, создали специалисты из центра сельскохозяйственных исследований при Университете штата Флорида.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Спорт

Олимпийский чемпион в беге дисквалифицирован на четыре года за допинг

Олимпийский чемпион Пекина в беге на 1500 метров кениец Асбель Кипроп дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
Обновлено в 04:55
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Авто

Кабриолеты Aurus впервые показали без чехлов и камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:10
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено в 04:50
Единоборства

Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге

Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Общество

Плати и хорони: в России появятся частные кладбища

Согласно новому закону " О похоронном деле", который разработан министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:40
Культура

Российская государственная библиотека как центр акции «Библионочь»

Российская государственная библиотека подготовила обширную программу для участников акции «Библионочь-2019».
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров

Больше 30 домов сгорели в селе Усть-Ималка, еще в одном селе Забайкалья огонь оставил без жилья почти 90 человек В Забайкальском крае из-за степных пожаров вводится режим чрезвычайной ситуации, передает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
Обновлено вчера в 10:47
Авто

Причины, по которым на ГАЗ перестали устанавливать 405 двигатель

Обновлено в 02:22
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
Политика

Появилось фото шпаргалок Зеленского на русском

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию записей кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, подготовленных к дебатам с Петром Порошенко; примечательно, что шпаргалки составлены на русском языке.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, в результате ДТП оба водителя погибли.
Обновлено в 01:40
Культура

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования

Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Незрячий японец пересек Тихий океан на яхте

Незрячий японец Мицухиро Ивамото пересек Тихий океан на небольшой яхте, подобное плавание состоялось впервые в мире.
Обновлено в 03:46
Политика

В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 21:10
Транспорт

В ГИБДД отменят право на ошибку в теоретическом экзамене на права

В ближайшее время госавтоинспекция собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие

Аналитик: ВВС Израиля испытали в Сирии высокоточную ракету

Обновлено в 05:56
Происшествия

Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань

Обновлено вчера в 19:38
Политика

В ВСУ прокомментировали слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР

Вооруженные силы Украины прокомментировали слова кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского про повстанцев самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

Обновлено вчера в 15:38
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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