Футбол
Гвардиола рассказал о работе над ошибкамиГазета.Ru 02:31
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о вылете клуба из Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
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Гвардиола: «„Ливерпуль“ рано вылетел из розыгрышей Кубков. Мы сыграли на 9 или 10 игр больше»
Бомбардир.рувчера в 18:38
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Происшествия
В центре Кабула произошли взрыв и стрельба
Обновлено в 03:41
Космос
Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
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Происшествия
Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в гостевом матче РПЛ
Обновлено в 06:21
Транспорт
Вестибюль станции метро «Чистые пруды» закрыли на вход
«Вестибюль станции «Чистые пруды» работает только на выход», - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Российский авиадвигатель ПД-14 готовят к полетам в Европу и за океан
Минпромторг России объявил тендер на доработку созданного в нашей стране нового авиационного двигателя ПД-14 - с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.
Обновлено в 07:15
Футбол
«Ротор» проиграл «Армавиру» в домашнем матче
Обновлено в 08:57
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Интернет
Microsoft прекратит поддержку Windows 8 уже в этом году
Компания Microsoft перестанет поддерживать операционноую систему Windows 8 с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:56
Авто
В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД
Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 14:30
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Двух школьниц задержали за организацию массового убийства
В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
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Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Лукашенко заявил, что у Белоруссии будут тёплые отношения с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Киева останутся добрые отношения независимо от того, кто победит во втором туре президентских выборов на Украине — Пётр Порошенко или Владимир Зеленский.
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Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
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Шоу-бизнес
Ирина Цывина успела сообщить возлюбленному о беременности
Актер тяжело переживает уход из жизни артистки, на которой хотел жениться и которая, по его признанию, успела сообщить ему о беременности.
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Общество
В подарке королевы ребенку Меган Маркл разглядели намек
В намерении королевы журналисты увидели намек на пол ребенка: она никогда не делает подарки новорожденным мальчикам.
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Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Не менее 13 человек пострадали в Индии при сходе поезда с рельсов
При сходе с рельсов 12 вагонов поезда Хаора — Нью-Дели было ранено как минимум 13 человек.
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Отец Децла удивился тому, что Газмановы не пришли на похороны его сына
В одном из своих недавних интервью музыкальный продюсер Александр Толмацкий рассказал, что был сильно удивлен тому, что чета Газмановых не пришла проститься с Децлом.
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Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
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Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25