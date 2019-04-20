Футбол

Гвардиола рассказал о работе над ошибкамиГазета.Ru 02:31

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о вылете клуба из Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
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Гвардиола рассказал о работе над ошибками

Газета.Ru02:31

Гвардиола: «Совершенства не достичь, но нужно пытаться это сделать»

Soccer.ru01:16

Хосеп Гвардиола: «Совершенство невозможно — вы никогда не сможете его достичь»

Матч ТВ02:27

Гвардиола: совершенства невозможно достичь

Чемпионат01:18

Хосеп Гвардиола: «Совершенство невозможно — вы никогда не сможете его достичь»

Sportbox.RU02:27

Гвардиола: «„Ливерпуль“ рано вылетел из розыгрышей Кубков. Мы сыграли на 9 или 10 игр больше»

Бомбардир.рувчера в 18:38

Пеп Гвардиола: «Совершенства достичь невозможно. Но нужно пытаться»

Sports.ruвчера в 17:49
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Происшествия

В центре Кабула произошли взрыв и стрельба

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Азар, Агуэро и Стерлинг претендуют на звание лучшего игрока года в АПЛ

Обновлено в 08:47
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Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами

Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Бывшего тренера по баскетболу могут приговорить к 180 годам тюрьмы

Обновлено в 07:30
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в гостевом матче РПЛ

Обновлено в 06:21
Транспорт

Вестибюль станции метро «Чистые пруды» закрыли на вход

«Вестибюль станции «Чистые пруды» работает только на выход», - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Российский авиадвигатель ПД-14 готовят к полетам в Европу и за океан

Минпромторг России объявил тендер на доработку созданного в нашей стране нового авиационного двигателя ПД-14 - с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.
Обновлено в 07:15
Происшествия

СМИ сообщили об установлении очага возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 08:30
Футбол

«Ротор» проиграл «Армавиру» в домашнем матче

Обновлено в 08:57
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Интернет

Microsoft прекратит поддержку Windows 8 уже в этом году

Компания Microsoft перестанет поддерживать операционноую систему Windows 8 с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:56
Авто

В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД

Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
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Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

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В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
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Политика

Лукашенко заявил, что у Белоруссии будут тёплые отношения с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Киева останутся добрые отношения независимо от того, кто победит во втором туре президентских выборов на Украине — Пётр Порошенко или Владимир Зеленский.
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Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

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Актер тяжело переживает уход из жизни артистки, на которой хотел жениться и которая, по его признанию, успела сообщить ему о беременности.
Обновлено вчера в 14:10
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Санитарный вертолет эвакуировал из Зеленограда сбитого машиной ребенка

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Общество

В подарке королевы ребенку Меган Маркл разглядели намек

В намерении королевы журналисты увидели намек на пол ребенка: она никогда не делает подарки новорожденным мальчикам.
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Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

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Не менее 13 человек пострадали в Индии при сходе поезда с рельсов

При сходе с рельсов 12 вагонов поезда Хаора — Нью-Дели было ранено как минимум 13 человек.
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Отец Децла удивился тому, что Газмановы не пришли на похороны его сына

В одном из своих недавних интервью музыкальный продюсер Александр Толмацкий рассказал, что был сильно удивлен тому, что чета Газмановых не пришла проститься с Децлом.
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«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

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Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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