Футбол

Гвардиола рассказал о работе над ошибкамиГазета.Ru 02:31

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о вылете клуба из Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
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Гвардиола рассказал о работе над ошибками

Газета.Ru02:31

Хосеп Гвардиола: «Совершенство невозможно — вы никогда не сможете его достичь»

Матч ТВ02:27

Гвардиола: совершенства невозможно достичь

Чемпионат01:18

Хосеп Гвардиола: «Совершенство невозможно — вы никогда не сможете его достичь»

Sportbox.RU02:27

Гвардиола: «Совершенства не достичь, но нужно пытаться это сделать»

Soccer.ru01:16

Пеп Гвардиола: «Совершенства достичь невозможно. Но нужно пытаться»

Sports.ruвчера в 17:49
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Политика

Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС

Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол

Самедов стал послом финала Лиги Европы

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Самедов стал послом финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 18:08
Армия и оружие

Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ

Израиль разработал новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage, которые, предположительно, недосягаемы для российских комплексов С-300, пишет журналист издания Telepolis Флориан Ретцер.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Минфин разрешил аудиторам блокировать подозрительные средства

Аудиторы будут блокировать средства, если есть подозрение в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 25 человек

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 25 человек, сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на региональный Минздрав.
Обновлено в 02:29
Экономика

Самым молодым холостым бизнесменом РФ в списке Forbes стал Бажаев

В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году самым молодым холостяком оказался 23-летний Дени Бажаев, сообщает Forbes.
Обновлено вчера в 14:14
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 01:05
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

Страшная авария четырьмя погибшими произошла сегодня, 20 апреля, в 5:10 на Ленинском проспекте в Воронеже.
Обновлено в 02:32
Авто

В России частично запретят праворульные автомобили

Обновлено 18 апреля в 21:42
Авто

ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Политика

Гуайдо анонсировал финал операции по отстранению Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая начать финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:47
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Футбол

Коутиньо прокомментировал критику за празднование гола в ворота «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо прокомментировал негативную реакцию болельщиков на свое празднование гола в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 14:50
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Общество

Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России

Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Технологии

В России запустился счетчик последних дней свободного интернета

Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено вчера в 21:29
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Футбол

Ковач: «„Вердер“ находится в хорошей форме»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вердером» в чемпионате Германии.
Обновлено вчера в 15:49
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем

Об отношениях певицы и Конекки стало известно в 2011 году, а спустя полгода Адель объявила, что ждет ребенка.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено вчера в 10:33
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Музыка

Макс Покровский рассказал о новом клипе

Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие

Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35

Обновлено в 01:16
Единоборства

Бой Штыркова с Кларком на турнире UFC в Санкт-Петербурге не состоится

Бой с Кларком должен был стать дебютным для Штыркова в UFC. Турнир в Санкт-Петербурге состоится в субботу.
Обновлено в 02:15
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге

В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
Обновлено вчера в 21:04
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