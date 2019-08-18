Футбол
Гвардиола рассказал о перепалке с АгуэроЕвро-футбол.ру вчера в 17:17
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о перепалке с нападающим Серхио Агуэро после его замены в матче с "Тоттенхэмом" (2:2).
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Гвардиола — о перепалке с Агуэро: «Эмоции — часть игры. Мы уже обсудили эту ситуацию»
Sport24.ruвчера в 21:01
Между Гвардиолой и Агуэро произошла словесная перепалка в игре с «Тоттенхэмом»
Sports.ruвчера в 14:09
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Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости стандартизации рынка в сфере индивидуального жилищного строительства.
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Семак прокомментировал работу арбитров матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу бригады арбитров матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» во главе с Алексеем Матюниным, принявшей несколько неоднозначных решений, в частности удалившей защитника грозненцев Ризвана Уциева на седьмой минуте встречи и не засчитавшей мяч Эмилиано Ригони из-за положения вне игры.
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Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
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Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
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Мало кто знает, но за полтора часа человек больше высыпается, чем за два.
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Успеху футболистов "Реала" не помешало и численное меньшинство после удаления Луки Модрича.
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Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
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При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
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Общество
Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 20:30
Авто
Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
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«Интер» интересуется Фернандо Льоренте
34-летним испанцем, находящимся в статусе свободного агента, заинтересовался «Интер».
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Южный участок красной ветки московского метро закроют на неделю
Девять станций московского метро на южном участке красной ветки закроют с 18 по 24 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено вчера в 12:35
Гаджеты
Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS
Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.
Обновлено вчера в 11:43
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Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 23:44
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Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено 16 августа в 07:40
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено вчера в 11:08
Гаджеты
Пятое поколение часов Apple Watch получат корпус из титана и керамики
Стоит отметить, что керамический корпус в Apple Watch можно было встретить во втором и третьем поколении, а вот титан «яблочная» компания будет использовать впервые.
Обновлено вчера в 18:04
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Fallout 76 – Экспедиция в Убежище 94 готовится к отправке
В Убежища 94 пользователей ждет немало опасностей, поэтому желательно предварительно собрать группу из четырех хорошо вооруженных покорителей пустоши 50+ уровня.
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Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
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Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Перми
Телеканал "Россия 24" опубликовал кадры с места ДТП с автобусом в Перми.
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Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено 15 августа в 09:07
Здоровье
«Природная Виагра», которая поможет повысить потенцию без вреда для здоровья, названа специалистами
Специалисты отмечают, что не стоит сразу прибегать к лекарственным препаратам типа «Виагры», существует масса природных средств, которые помогают сохранить мужскую силу.
Обновлено вчера в 23:37
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.
Обновлено вчера в 02:07
Футбол
Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту», «Бенфика» обыграла «Белененсеш»
«Порту» набрал первые очки в новом сезоне. Чуть раньше «Бенфика» без особых проблем одолела в гостях «Белененсеш».
Обновлено вчера в 18:21
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Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Нью-Йорк
Обновлено вчера в 19:16