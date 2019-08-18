Футбол
Гвардиола рассказал о перепалке с АгуэроЕвро-футбол.ру вчера в 17:17
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о перепалке с нападающим Серхио Агуэро после его замены в матче с "Тоттенхэмом" (2:2).
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Гвардиола — о перепалке с Агуэро: «Эмоции — часть игры. Мы уже обсудили эту ситуацию»
Sport24.ruвчера в 21:01
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