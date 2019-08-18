Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о перепалке с нападающим Серхио Агуэро после его замены в матче с "Тоттенхэмом" (2:2).

Гвардиола рассказал о перепалке с Агуэро

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