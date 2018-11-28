Футбол

Гвардиола раскрыл секрет успеха французских команд
Еженедельник Футбол
02:20

Лион — Манчестер Сити
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Люмьер»
23′
Фернандиньо
34′
Рахим Стерлинг
Максвелл Корне
55′
Ферлан Менди
62′
62′
Эмерик Лапорт
71′
Лерой Сане
Фабиан Делф
Рафаэл да Силва
Кенни Тете
74′
Максвелл Корне
81′
83′
Серхио Агуэро
Набиль Фекир
Бертран Траоре
84′
Максвелл Корне
Мартен Терье
89′
90′+1′
Серхио Агуэро
Фил Фоден
Выйти в плей-офф было нашей основной целью. Теперь мы постараемся набрать еще очко, чтобы финишировать первыми в группе. Французские команды всегда очень сильны физически, поэтому они чемпионы мира.
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