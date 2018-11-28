Футбол

Гвардиола раскрыл секрет успеха французских команд
Еженедельник Футбол
02:20

Лион — Манчестер Сити
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Люмьер»
23′
Фернандиньо
34′
Рахим Стерлинг
Максвелл Корне
55′
Ферлан Менди
62′
62′
Эмерик Лапорт
71′
Лерой Сане
Фабиан Делф
Рафаэл да Силва
Кенни Тете
74′
Максвелл Корне
81′
83′
Серхио Агуэро
Набиль Фекир
Бертран Траоре
84′
Максвелл Корне
Мартен Терье
89′
90′+1′
Серхио Агуэро
Фил Фоден
Выйти в плей-офф было нашей основной целью. Теперь мы постараемся набрать еще очко, чтобы финишировать первыми в группе. Французские команды всегда очень сильны физически, поэтому они чемпионы мира.
Еженедельник Футбол02:20

Подробнее о событии

Гвардиола: «„Лион“ - один из самых тяжёлых моих соперников»

Евро-футбол.ру01:23

Гвардиола: очень довольны, что набрали очко в матче с «Лионом»

Чемпионат01:17

Хосеп Гвардиола: «Во Франции силен не только „ПСЖ“»

Sportbox.RU01:09

Хосеп Гвардиола: «Во Франции силен не только „ПСЖ“»

Матч ТВ01:09

Хосеп Гвардьола: «Во Франции не только „ПСЖ“ силен»

Спорт-Экспресс00:47

Гвардиола: «„Лион“ — одна из самых сильных команд, с которыми мне доводилось играть»

Sport24.ruвчера в 20:55

Пеп Гвардиола: «Французские команды всегда очень сильны физически, поэтому они чемпионы мира»

Sports.ruвчера в 17:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Футбол

ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Обновлено в 03:35
Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти в столице Катара

Стало известно наиболее вероятное место проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес, в котором сыграют аргентинские клубы «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».
Обновлено в 03:44
Футбол

Рияд Марез: «Ничья с „Лионом“ была справедливой»

«Лион» набрал 7 очков в 5 матчах и опережает донецкий «Шахтер» только на 2 очка.
Обновлено в 03:33
Футбол

«Локомотив» – «Галатасарай». Онлайн-трансляция начнется в 20:55

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 20:55 по московскому времени.
Обновлено в 03:31
Футбол

Аллегри: «Валенсия» доказала, что имеет лучшую защиту в Примере

«Валенсия» хорошо показала себя, команда доказала, что обладает одной из лучших защит в Примере.
Обновлено в 03:09
Футбол

Сантьяго Солари: «Исключение Иско из состава было особым решением»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари объяснил, почему не поставил полузащитника Иско в состав на матч Лиги чемпионов против «Ромы».
Обновлено в 02:54
Футбол

Ирландский клуб по ошибке сообщил о смерти игрока

Дублинский любительский клуб «Бэллибрэк» по ошибке сообщил о смерти Фернандо Нуно Ла-Фуэнте в трагической аварии.
Обновлено в 03:44
Футбол

Феллайни потерял ребенка, который должен был выводить его на матч ЛЧ

Автор гола «Манчестер Юнайтед» в ворота «Янг Бойз» (1:0) в Лиге чемпионов Маруан Феллайни перед матчем потерял ребенка, который должен был вывести его на поле.
Обновлено в 03:44
Футбол

Клопп сделал комплимент переводчику во время пресс-конференции

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп развеселил журналистов во время пресс-конференции перед матчем с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:21
Футбол

«Аякс» продаст «Барселоне» де Йонга и де Лигта за 140 миллионов

За 21-летнего Де Йонга голландцы хотят получить около 75 миллионов евро, а за 19-летнего Де Лигта – 65 миллионов.
Обновлено в 03:36
Футбол

Тьерри Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Обновлено в 02:30
Футбол

Андрис Ванин: «В „Спартак“ плохих тренеров не берут»

Голкипер «Цюриха» Андрис Ванин рассказал о приглашениях российских клубов после «Москвы», а также заявил, что в московский «Спартак» плохих тренеров не берут.
Обновлено в 03:02
Футбол

Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса»

Фанаты греческого АЕКа бросили во время домашнего матча Лиги чемпионов против "Аякса" в сектор с болельщиками голландской команды факел и бутылку с зажигательной смесью, что привело к взрыву и пожару на трибунах, а также вызвало столкновения гостей с греческой полицией.
Обновлено в 03:14
Футбол

Футболист «Спартака» Зобнин стал лауреатом премии «Джентльмен года»

Зобнин стал восьмым футболистом «Спартака», удостоенным премии «Джентльмен года».
Обновлено в 02:41
Футбол

Левандовски стал седьмым игроком, забившим 50 мячей в Лиге чемпионов

Гол форварда "Баварии" Роберта Левандовски в ворота "Бенфики" в сегодняшнем матче стал для него 50-м в Лиге чемпионов.
Обновлено в 00:09
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное