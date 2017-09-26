Футбол
Гвардиола раскритиковал оформившего хет-трик игрокаГазета.Ru 01:26
Итоговый счет матча был 6:0. Наставник команды остался недоволен Рахимом Стерлингом, который оформил хет-трик. После игры специалист достаточно жестко раскритиковал игрока за ошибки в некоторых эпизодах.
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Гвардиола отчитал Стерлинга после победы в Кубке Англии, несмотря на его хет-трик
Sport24.ruвчера в 23:53
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