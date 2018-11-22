Футбол

Гвардиола: рано или поздно стану тренером сборной
Чемпионат
01:43

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что в его тренерской карьере настанет момент, когда он возглавит одну из сборных. Испанский специалист работает в стане «горожан» третий сезон подряд. В прошлом сезоне он с клубом выиграл чемпионский титул АПЛ, набрав рекордные 100 очков.
Чемпионат01:43

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Хосеп Гвардиола: «Рано или поздно возглавлю сборную»

Sportbox.RU03:17

Хосеп Гвардиола: «Рано или поздно возглавлю сборную»

Матч ТВ03:17

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола хочет возглавить национальную сборную

Газета.Ru02:13

Гвардиола: «Хочу в будущем стать тренером сборной»

Sport24.ru01:52

Гвардиола: рано или поздно стану тренером сборной

Чемпионат01:43

Гвардиола: «Я стал лучше как тренер в „Манчестер Сити“»

Евро-футбол.ру01:31

Пеп Гвардиола: «Рано или поздно стану тренером сборной и буду чаще играть в гольф»

Sports.ru02:25
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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