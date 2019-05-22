Футбол
Гвардиола провел встречу со спортивным директором «Ювентуса»Soccer.ru вчера в 16:05
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Общество
Аналитики назвали самых желанных соседей для россиян
Меньше всего россиянам хотелось бы жить по соседству с членами религиозной секты (49 пунктов), гомосексуальной парой (69 пунктов) и неблагополучной семьей (77 пунктов), следует из материалов «Левада-Центра».
Обновлено в 04:23
Происшествия
Из детского сада на улице Савушкина госпитализировали ребенка
По словам медиков, днем во вторник, в приемном покое оказалась девочка 2013 года рождения, которую привезли из детского сада на улице Савушкина.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах
Житель Великобритании оставлял библейские послания на зеркалах дома своей пожилой возлюбленной, чтобы она вписала его имя в завещании, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:28
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Обновлено вчера в 11:31
Здоровье
Врачи ДОКБ проведут приём в 11 районах Тверской области
В 11 районах Тверской области детскому населению будет оказана консультативная помощь врачами ДОКБ.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Названы две основные версии ЧП в Московском метрополитене
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Космос
Сбылось одно из самых страшных предсказаний Вольфа Мессинга
Вольфа Мессинга называют одним из самых точных предсказателей ХХ века. Многие его предсказания сбылись.
Обновлено в 02:54
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Политика
Гройсман заявил о намерении 22 мая подать заявление об отставке в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен 22 мая передать своё заявление об отставке на рассмотрение в Верховную раду.
Обновлено в 04:56
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Хоккей
Малкин восхитился игрой Овечкина
Форвард сборной России по хоккею Евгений Малкин поделился впечатлениями от гола соотечественника Александра Овечкина после его передачи в ворота команды Швеции в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:54
Экономика
ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний
По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский внес в Раду свой первый законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:12
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
Обновлено в 03:17
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Экономика
Страны ЕАЭС недополучили $1 млрд налогов от нелегальных сигарет
За 2018 год страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) недополучили около $1 млрд налогов из-за роста продаж нелегальной табачной продукции, подсчитали аналитики консалтинговой компании KPMG (результаты расчета есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 04:00
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено вчера в 18:44
Футбол
МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон
"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Здоровье
11 врачей из Липецка будут отмечены региональной премией
Еще 3 доктора будут отмечены премией «Лучший молодой врач».
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков
Украинские военные заявили, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома
В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.
Обновлено в 04:44
Общество
ФСБ провела обыски в министерстве экологии Нижегородской области
Управление ФСБ России по Нижегородской области провело обыски в министерстве экологии региона.
Обновлено в 05:32