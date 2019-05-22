Футбол

Гвардиола провел встречу со спортивным директором «Ювентуса»Soccer.ru вчера в 16:05

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Источник: Гвардьола не встречался со спортивным директором «Ювентуса»

Спорт-Экспресс05:01

Гвардиола провел встречу со спортивным директором «Ювентуса»

Советский спорт02:06

Спортдиректор «Ювентуса» встретился с Гвардиолой. СМИ разошлись во мнениях об итогах переговоров

Sport24.ruвчера в 23:52

Главные новости утра. Чалов – лучший игрок 29-го тура РПЛ, Гвардиола может возглавить «Ювентусе»

Бомбардир.ру04:58

Журналист: «Гвардиола подпишет 4-летний контракт с „Ювентусом“»

Soccer.ruвчера в 19:11

Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»

Евро-футбол.рувчера в 16:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Общество

Аналитики назвали самых желанных соседей для россиян

Меньше всего россиянам хотелось бы жить по соседству с членами религиозной секты (49 пунктов), гомосексуальной парой (69 пунктов) и неблагополучной семьей (77 пунктов), следует из материалов «Левада-Центра».
Обновлено в 04:23
Происшествия

Из детского сада на улице Савушкина госпитализировали ребенка

По словам медиков, днем во вторник, в приемном покое оказалась девочка 2013 года рождения, которую привезли из детского сада на улице Савушкина.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах

Житель Великобритании оставлял библейские послания на зеркалах дома своей пожилой возлюбленной, чтобы она вписала его имя в завещании, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:28
Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Обновлено вчера в 11:31
Здоровье

Врачи ДОКБ проведут приём в 11 районах Тверской области

В 11 районах Тверской области детскому населению будет оказана консультативная помощь врачами ДОКБ.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Названы две основные версии ЧП в Московском метрополитене

Обновлено вчера в 18:05
Политика

Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»

Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Космос

Сбылось одно из самых страшных предсказаний Вольфа Мессинга

Вольфа Мессинга называют одним из самых точных предсказателей ХХ века. Многие его предсказания сбылись.
Обновлено в 02:54
Гаджеты

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально

Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Политика

Гройсман заявил о намерении 22 мая подать заявление об отставке в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен 22 мая передать своё заявление об отставке на рассмотрение в Верховную раду.
Обновлено в 04:56
Наука

Математики: Глобальное потепление приведет к резкому похолоданию

Обновлено в 03:08
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Хоккей

Малкин восхитился игрой Овечкина

Форвард сборной России по хоккею Евгений Малкин поделился впечатлениями от гола соотечественника Александра Овечкина после его передачи в ворота команды Швеции в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:54
Экономика

ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний

По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
Обновлено в 05:17
Политика

Зеленский внес в Раду свой первый законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:12
Политика

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
Обновлено в 03:17
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Экономика

Страны ЕАЭС недополучили $1 млрд налогов от нелегальных сигарет

За 2018 год страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) недополучили около $1 млрд налогов из-за роста продаж нелегальной табачной продукции, подсчитали аналитики консалтинговой компании KPMG (результаты расчета есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 04:00
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Музыка

Грязную тарелку Курта Кобейна продали почти за 23 тысячи долларов

Обновлено в 05:20
Политика

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Обновлено вчера в 18:44
Футбол

МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон

"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Здоровье

11 врачей из Липецка будут отмечены региональной премией

Еще 3 доктора будут отмечены премией «Лучший молодой врач».
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков

Украинские военные заявили, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома

В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Общество

ФСБ провела обыски в министерстве экологии Нижегородской области

Управление ФСБ России по Нижегородской области провело обыски в министерстве экологии региона.
Обновлено в 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное