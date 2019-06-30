Гвардиола прокомментировал возвращение Неймара в «Барселону»Газета.Ru 10:25

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал возможное возвращение бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара в "Барселону", передает Sport.es. СМИ в последние недели активно обсуждают возможный трансфер из французского клуба обратно в каталонскую команду.

Наука Установлено число жертв Тунгусского метеорита Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.

Автоспорт Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.

Наука Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.

Политика Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.

Общество Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

Экономика Почему дотационные регионы не справляются с безработицей Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20 Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо на полях G20 в Осаке.

Политика Дальнобойщиков хотят лишать прав и машин за перевес Министерство транспорта России собирается лишать водителей грузовиков прав за перевес с последующей конфискацией транспортного средства.

Здоровье В Башкирии внедряют автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов С начала следующего года в лицензированных медицинских и фармацевтических организациях России, в том числе и Башкирии, будет введена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов.

Происшествия Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.

Гаджеты Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.

Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Армия и оружие Чемезов сообщил о начале производства С-500 Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.

Общество Почти 3 тыс. участников собрали Международные Ганзейские дни в Пскове Около 3 тыс. участников собрали XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове.

Происшествия В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе В ходе спасательной операции резервуар взорвался, из-за чего рабочий и пожарный погибли, еще девять спасателей пострадали.

Шоу-бизнес Яна Рудковская стала неузнаваемой после омолаживающих процедур Яна добавила, что стала выглядеть значительно моложе не только за счет процедур, направленных на борьбу с возрастными изменениями.

Шоу-бизнес Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.

Кино Умерла советская актриса Евгения Дембская Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.