Футбол

Гвардиола прокомментировал возвращение Неймара в «Барселону»Газета.Ru 10:25

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал возможное возвращение бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара в "Барселону", передает Sport.es. СМИ в последние недели активно обсуждают возможный трансфер из французского клуба обратно в каталонскую команду.
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Гвардиола прокомментировал возвращение Неймара в «Барселону»

Газета.Ru10:25

Гвардиола о возвращении Неймара в «Барсу»: «Если я вернусь, будет все по-прежнему?»

Sports.ru06:16

Хосеп Гвардиола: «Не вернусь в „Барселону“ или в Германию. В „Манчестер Сити“ у меня есть все, что нужно»

Матч ТВ10:34

Хосеп Гвардиола: «Не вернусь в „Барселону“ или в Германию. В „Манчестер Сити“ у меня есть все, что нужно»

Sportbox.RU10:34

Гвардиола: не знаю, будет ли Неймар прежним после возвращения в «Барселону»

Чемпионат08:34

Хосеп Гвардьола: «Не знаю, будет ли Неймар прежним, вернувшись в „Барселону“»

Спорт-Экспресс07:49

Гвардиола представил, что было бы, вернись он в «Барселону»

Нева Спорт07:18
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