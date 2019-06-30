Футбол
Гвардиола оценил возможное возвращение Неймара в «Барселону»МК-Спорт 12:15
Главный тренер английского "Манчестер Сити", ранее тренировавший "Барселону", прокомментировал возможное вовзращение футболиста Неймара в стан испанского топ-клуба. В последние недели ряд СМИ сообщил о том, что бразьский форвард рассчитывает покинуть французский ПСЖ и вернуться в "Барселону".
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