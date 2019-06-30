Футбол

Гвардиола прокомментировал возможное возвращение Неймара в «Барселону»Евро-футбол.ру 13:35

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу возможного возвращения Неймара в "Барселону".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гвардиола прокомментировал возвращение Неймара в «Барселону»

Газета.Ru10:25

Гвардиола: не знаю, будет ли Неймар прежним после возвращения в «Барселону»

Чемпионат08:34

Хосеп Гвардиола: «Не вернусь в „Барселону“ или в Германию. В „Манчестер Сити“ у меня есть все, что нужно»

Матч ТВ10:34

Хосеп Гвардиола: «Не вернусь в „Барселону“ или в Германию. В „Манчестер Сити“ у меня есть все, что нужно»

Sportbox.RU10:34

Гвардиола представил, что было бы, вернись он в «Барселону»

Нева Спорт07:18

Хосеп Гвардьола: «Не знаю, будет ли Неймар прежним, вернувшись в „Барселону“»

Спорт-Экспресс07:49

Гвардиола о возвращении Неймара в «Барсу»: «Если я вернусь, будет все по-прежнему?»

Sports.ru06:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Происшествия

В США десять человек погибли в результате крушения самолета

Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено в 19:16
Происшествия

Юный теннисист выпил пару бокалов шампанского и умер

Гости девушки рассказали, что юноша выпил пару фужеров шампанского и отправился спать, сказав, что ему нездоровится.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу

Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска

Обновлено в 18:23
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Политика

Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ

Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
Обновлено в 14:35
Общество

В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин

В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 18:20
Гаджеты

Эксперты рассказали об опасности сна рядом со смартфонами

Обновлено в 06:14
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Общество

С 1 июля в России вводятся новые правила продажи молочной продукции

С 1 июля постановлением Правительства РФ вносятся изменения в правила розничной торговли молочных продуктов.
Обновлено 28 июня в 01:42
Армия и оружие

Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ

Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 17:42
Политика

Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 17:14
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Сериальные будни: россияне коротают досуг перед телевизором

Сериал вместо театра Россияне предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Обновлено в 17:01
Экономика

«Звезда» построит суда из металлолома

«Металлургическое производство должно быть построено на Дальнем Востоке для обеспечения стратегической безопасности верфи, поэтому «Роснефтегаз» и не отказался от идеи строить свой металлургический завод», – отмечает еще один собеседник, близкий к компании.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию

Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 16:53
Общество

«В наш дом пришла беда». Митинг против утилизации отходов в Марадыково

Обновлено в 10:55
Общество

Главные новости недели: Подорожание бензина, транспортная карта «Алга» и новые штрафы для пассажиров

С завтрашнего дня в Башкирии вводится единая транспортная карта "Алга".
Обновлено в 01:11
Наука

Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Экономика

Одежде тесно в интернет-магазинах

Традиционно рынок одежды, обуви и аксессуаров — второй по динамике роста сегмент в интернет-торговле, указывают в FCG.
Обновлено в 18:01
Экономика

Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля

Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля 2019 года, тарифы увеличатся на 2,4%. С 2013 года тарифы на коммунальные услуги индексировались в России раз в год.
Обновлено в 17:00
Футбол

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Обновлено в 17:17
Общество

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Футбол

Портнягин и Корян покинули «Локомотив»

Обновлено в 11:34
Футбол

Леонид Федун: «Смена поколений в „Спартаке“ еще не прошла»

Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил матч своей команды против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер и ответил на вопросы о предсезонном турнире, развитии красно-белых и возможных трансферах.
Обновлено в 13:50
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark

Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Гаджеты

Xiaomi выпустила чехлы для смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e

Сегодня в социальной сети Weibo глава китайской компании опубликовал несколько изображений чехлов для смартфонов и молодежных прозрачных сумок.
Обновлено в 10:31
Наука

4000-летнее захоронение обнаружено на британском острове друидов

Гробница Брин Челли на острове Англси была построена около 5000 лет назад и впервые обнаружена в 1928 и 1929 годах.
Обновлено 28 июня в 10:32
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное