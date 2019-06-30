Футбол
Гвардиола прокомментировал возможное возвращение Неймара в «Барселону»Евро-футбол.ру 13:35
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу возможного возвращения Неймара в "Барселону".
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
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Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
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