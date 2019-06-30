Футбол

Гвардиола прокомментировал возможное возвращение Неймара в «Барселону»Евро-футбол.ру 13:35

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу возможного возвращения Неймара в "Барселону".
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Гвардиола прокомментировал возвращение Неймара в «Барселону»

Газета.Ru10:25

Гвардиола о возвращении Неймара в «Барсу»: «Если я вернусь, будет все по-прежнему?»

Sports.ru06:16

Хосеп Гвардиола: «Не вернусь в „Барселону“ или в Германию. В „Манчестер Сити“ у меня есть все, что нужно»

Матч ТВ10:34

Хосеп Гвардиола: «Не вернусь в „Барселону“ или в Германию. В „Манчестер Сити“ у меня есть все, что нужно»

Sportbox.RU10:34

Гвардиола: не знаю, будет ли Неймар прежним после возвращения в «Барселону»

Чемпионат08:34

Хосеп Гвардьола: «Не знаю, будет ли Неймар прежним, вернувшись в „Барселону“»

Спорт-Экспресс07:49

Гвардиола представил, что было бы, вернись он в «Барселону»

Нева Спорт07:18
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

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