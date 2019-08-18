Футбол
Гвардиола прокомментировал свою словесную перепалку с АгуэроSportbox.RU вчера в 21:29
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что урегулировал с форвардом команды Серхио Агуэро конфликтную ситуацию, произошедшую между ними по ходу матча с «Тоттенхэмом» (2:2) во 2-м туре АПЛ.
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Гвардиола — о перепалке с Агуэро: «Эмоции — часть игры. Мы уже обсудили эту ситуацию»
Sport24.ruвчера в 21:01
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
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