Футбол

Гвардиола проиграл два матча подряд. Почему «Сити» так тряхануло
Sports.ru
03:40

Лестер — Манчестер Сити
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
14′
Бернарду Силва
Марк Олбрайтон
19′
Харри Магуайр
58′
Хамза Чоудури
Демарай Грэй
63′
70′
Кевин де Брюйне
Давид Сильва
77′
Джон Стоунз
Джеймс Мэддисон
Дэнни Симпсон
78′
Рикарду Перейра
81′
83′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Джейми Варди
87′
Джейми Варди
Синдзи Окадзаки
88′
89′
Фабиан Делф
90′
Серхио Агуэро
С одной стороны, даже если считать моменты (или xG), матчи были равными (1,2), следовательно, «Сити» все равно сыграл ниже привычного уровня. С другой, Гвардиолу можно понять: «Лестер» забил первым ударом в сторону ворот, «Пэлас» – двумя первыми ударами.
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