Футбол
Гвардиола про Сульшера: «Все тренеры в мире чувствуют себя одинокими»Sport24.ru 09:32
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Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил поддержку тренеру «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннару Сульшеру. Команды проведут манчестерское дерби в среду, 24 апреля.
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Финансы
Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
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Росстат насчитал у россиян 1,75 триллиона лишних доходов
Реальные доходы россиян с 2013 до 2018 года снизились не на 10,9%, а на 8,3%. К таким выводам пришел Росстат, который исследовал финансовое состояние жителей страны по обновленной методике.
Обновлено в 10:14
Футбол
Футболист «Шинника» мячом сбил летящую утку
Футболист «Шинника» Валерий Цховербов во время матча точным пасом сбил птицу, пролетавшую низко над футбольным полем.
Обновлено в 01:44
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
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Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
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Обновлено в 16:21
Политика
Руководитель Нацполиции Одесской области Украины сообщил об отставке
Как сообщает украинский телеканал "Общественное ТВ", руководитель Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин, занимавший этот пост с ноября 2016 года, написал заявление об отставке.
Обновлено в 17:38
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Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
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Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
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Радиация на пути будущей Москвы: дозиметр показал в Москве свыше тысячи мкР
Проверка показала неутешительные результаты: в отдельных местах радиационный фон составляет более одной тысячи микрорентген в час, что многократно превышает норму.
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Армия и оружие
WSJ: КНР тайно использует гражданские спутники США
В Китае нашли способ использовать произведенные в США гражданские спутники, несмотря на американское законодательство, которое запрещает продажу такого оборудования Пекину.
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Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Общество
Самая популярная туристическая улица в Сан-Франциско станет платной
Сан-Франциско сделает платной самую популярную туристическую улицу Ломбард-стрит в Сан-Франциско считается одной из самых популярных в мире: небольшой участок спуска с Русского холма представляет собой настоящий серпантин, окруженный живописными клумбами.
Обновлено в 11:29
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль
Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.
Обновлено в 09:03
Здоровье
Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду
Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
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Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
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Футбол
Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов
За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
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Общество
Именитые жители Петербурга поддержали идею построить новый парк
Известные жители Санкт-Петербурга поддержали идею построить парк вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части города.
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Политика
На бронепоезде в Россию приезжает Ким Чен Ын
По информации СМИ, Ким Чен Ын приезжает в Россию на переговоры по приглашению президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 05:43
Политика
В Кремле объяснили преждевременность поздравлений Путиным Зеленского
Обновлено вчера в 08:04
Авто
Все модели Mercedes-AMG будут электрифицированы с 2021 года
В подразделении Mercedes-AMG заявили, что, начиная с 2021 года, все модели спортивного бренда будут гибридными, сообщают СМИ со ссылкой на слова гендиректора Тобиаса Моерса.
Обновлено в 06:22
Происшествия
ФСБ задержала готовивших теракты против полиции членов ИГ
В ФСБ уточнили, что участники группы готовили преступления террористического характера в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном, для чего планировали изготовить самодельное взрывное устройство, используя инструкции из интернета.
Обновлено в 10:43
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ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Украинские моряки начали тренировки по захвату судов
Как сообщается на странице организации в Facebook, тренировки проводятся в открытом море в составе абордажных групп.
Обновлено в 03:29