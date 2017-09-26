Футбол

Гвардиола про Сульшера: «Все тренеры в мире чувствуют себя одинокими»Sport24.ru 09:32

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
завтра
в 15:00
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил поддержку тренеру «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннару Сульшеру. Команды проведут манчестерское дерби в среду, 24 апреля.
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Гвардиола: каждый тренер в мире чувствует себя одиноко, я понимаю Сульшера

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Sports.ru09:58

Гвардиола про Сульшера: «Все тренеры в мире чувствуют себя одинокими»

Sport24.ru09:32
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
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