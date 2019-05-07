Футбол
Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апрелеSport24.ru 06:12
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером в английской Премьер-лиге по итогам апреля, сообщает официальный сайт АПЛ.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР оценили назначение нового командующего операцией ВСУ в Донбассе
Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
Обновлено в 07:42
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Блогер Соколовский освобожден от наказания за ловлю покемонов в храме
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти к социальной группе) в связи с ее частичной декриминализацией, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:10
Общество
В столице состоялась генеральная репетиция парада Победы
ИА «Ореанда-Новости» На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция традиционного парада в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может продать Погба в «Реал» за € 187 млн
Мино Райола, агент Погба, уже провёл переговоры с «Королевским клубом» и по окончании сезона может сообщить манкунианцам, что «Реал» готов заплатить за француза € 112 млн.
Обновлено в 12:41
Происшествия
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Здоровье
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Гаджеты
Недорогой смартфон Honor 20 Lite представили официально
Huawei официально представила недорогой смартфон Honor 20 Lite, продажи которого запустят уже на следующей неделе.
Обновлено в 12:37
Финансы
Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей
Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Общество
Минтруд составил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4–5 января предлагается перенести на 4–5 мая, что позволит населению отдыхать в первые майские праздники с 1 по 5 число.
Обновлено в 11:57
Авто
Китай намерен экспортировать подержанные автомобили
Разрешение на вывоз подержанных авто за рубеж уже действует в десяти городах и провинциях Китая, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун.
Обновлено в 09:57
Экономика
Турция не будет защищаться от российской стали
Турция закрыла специальное защитное расследование по импорту, отказавшись вводить какие-либо ограничительные меры на ввозимую российскую стальную продукцию, сообщается в официальном вестнике страны Resmi Gazete.
Обновлено в 10:46
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Происшествия
Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти
Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела о загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 09:28
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Происшествия
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах для заключенного
Сотрудники московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) пресекли передачу заключенному наркотиков, спрятанных в продуктовой посылке под видом конфет, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
Обновлено в 11:52
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Хоккей
Кирилл Петров вернулся в «Ак Барс»
Обновлено в 12:20
Хоккей
«Авангард» вновь пригласил Панарина в КХЛ
ХК Авангард (@ hcavangardomsk) 7 мая 2019 г. Напомним, что в январе Панарин на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с рекламным щитом, на котором Авангард предлагает хоккеисту пожизненный запас топлива, если он станет игроком омской команды.
Обновлено в 13:16
Авто
Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России
Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено в 09:11
Политика
США посоветовали Европе покупать газ из «демократических источников»
США порекомендовали Европе закупать энергоносители из «демократических источников». Такое мнение озвучил посол США в ЕС Гордон Сондлэнд.
Обновлено в 12:44
Общество
В Британии нашли самую сексуальную женщину-сантехника
Вне работы Карли любит яркий маникюр и макияж. Самая сексуальная женщина-сантехник по версии Daily Mail замужем, воспитывает сына.
Обновлено в 06:19