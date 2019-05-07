Футбол
Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апрелеSport24.ru 06:12
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером в английской Премьер-лиге по итогам апреля, сообщает официальный сайт АПЛ.
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Боевики атаковали авиабазу Хмеймим в Сирии
В Сирии боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим.
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В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
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Официально представлен новый браузер Microsoft Edge
Компания Microsoft официально анонсировала новый браузер Microsoft Edge на основе движка Chromium.
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Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу
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МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран
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В РФ упростят правила установления инвалидности
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Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан приехал в Киев для переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, выяснила «Европейская правда».
Обновлено в 06:06
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
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Треть жителей России испытывают удовлетворение от арестов чиновников
Более 30 % россиян чувствуют удовлетворение от ареста высокопоставленных чиновников, обвиняемых в мошенничестве и коррупции.
Обновлено в 06:25
Авто
Mercedes-Benz выпустил спецверсию электрического кроссовера EQC
Компания Mercedes-Benz представила лимитированную спецверсию EQC Edition 1886.
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В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом
Обновлено в 02:00
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Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане
Дагестанская журналистка и ведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева погибла в ДТП в Махачкале.
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Транспорт
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Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
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В Раду внесли постановление об инаугурации Зеленского 19 мая
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AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля
Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.
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Артемий Панарин: У «Коламбуса» был шанс до последнего периода
Не думаю, что был момент, который перевернул эту серию в пользу Бостона. У нас был шанс до последнего периода этого матча.
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Авто
Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»
Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) открыли прием предварительных заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция».
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Экономика
Производитель SSJ-100 просит выделить дополнительные 39 млрд на МС-21
Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в марте 2019 года обратился в правительство России с просьбой выделить дополнительные 39 миллиардов рублей на разработку среднемагистрального самолета МС-21, сообщает Baza.
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6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала
В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
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Кокорин заплакал на последнем слове в суде
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Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
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Кино
Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу
Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
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