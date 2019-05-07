Футбол

Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апрелеSport24.ru 06:12

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером в английской Премьер-лиге по итогам апреля, сообщает официальный сайт АПЛ.
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Гвардиолу назвали лучшим тренером чемпионата Англии

Газета.Ru06:48

Гвардиола – лучший тренер апреля в АПЛ. «Ман Сити» выиграл все 5 матчей и пропустил 1 гол

Sports.ru06:33

Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Чемпионат06:31

Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Sport24.ru06:12

Гвардьола – лучший тренер АПЛ в апреле

Спорт-Экспресс06:10

Гвардиола – лучший тренер АПЛ в апреле. «Сити» выиграл 5 матчей из 5, пропустив один мяч

Бомбардир.ру07:32

АПЛ назвала Гвардиолу лучшим тренером апреля

Матч ТВ06:33
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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

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Армия и оружие

Боевики атаковали авиабазу Хмеймим в Сирии

В Сирии боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим.
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В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:03
Интернет

Официально представлен новый браузер Microsoft Edge

Компания Microsoft официально анонсировала новый браузер Microsoft Edge на основе движка Chromium.
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Финансы

Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу

Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
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МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран

Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.
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Происшествия

В Татарстане тотальный контроль введут еще на четырех дорогах

Обновлено в 06:50
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Опубликовано видео первой репетиции Сергея Лазарева на «Евровидении»

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Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц

Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
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Происшествия

У Дома профсоюзов в Одессе сожгли памятные таблички и цветы

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Двух украинских рыбаков освободили в Крыму

Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
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Хоккей

КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата на сезон-2019/20

Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов на сезон-2019/20, сообщается на сайте лиги.
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Общество

В РФ упростят правила установления инвалидности

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
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Политика

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Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан приехал в Киев для переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, выяснила «Европейская правда».
Обновлено в 06:06
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Политика

Треть жителей России испытывают удовлетворение от арестов чиновников

Более 30 % россиян чувствуют удовлетворение от ареста высокопоставленных чиновников, обвиняемых в мошенничестве и коррупции.
Обновлено в 06:25
Авто

Mercedes-Benz выпустил спецверсию электрического кроссовера EQC

Компания Mercedes-Benz представила лимитированную спецверсию EQC Edition 1886.
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В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом

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Происшествия

Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане

Дагестанская журналистка и ведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева погибла в ДТП в Махачкале.
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Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
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Политика

В Раду внесли постановление об инаугурации Зеленского 19 мая

В Верховную раду Украины внесли постановление о проведении инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая.
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Гаджеты

AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля

Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.
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Хоккей

Артемий Панарин: У «Коламбуса» был шанс до последнего периода

Не думаю, что был момент, который перевернул эту серию в пользу Бостона. У нас был шанс до последнего периода этого матча.
Обновлено в 02:58
Авто

Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»

Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) открыли прием предварительных заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция».
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Производитель SSJ-100 просит выделить дополнительные 39 млрд на МС-21

Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в марте 2019 года обратился в правительство России с просьбой выделить дополнительные 39 миллиардов рублей на разработку среднемагистрального самолета МС-21, сообщает Baza.
Обновлено в 08:30
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
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Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала

В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
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Кокорин заплакал на последнем слове в суде

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Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

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Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу

Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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