Футбол

Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апрелеЧемпионат 06:31

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим специалистом английской Премьер-лиги в прошедшем месяце. Об этом сообщает пресс-служба «горожан» в «Твиттере».
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Гвардиола – лучший тренер апреля в АПЛ. «Ман Сити» выиграл все 5 матчей и пропустил 1 гол

Sports.ru06:33

АПЛ назвала Гвардиолу лучшим тренером апреля

Матч ТВ06:33

Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Чемпионат06:31

Гвардиола опередил Клоппа и во второй раз кряду признан тренером месяца в АПЛ (ФОТО)

ProstoProSport06:19

Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Sport24.ru06:12

Гвардьола – лучший тренер АПЛ в апреле

Спорт-Экспресс06:10

Гвардиолу назвали лучшим тренером чемпионата Англии

Газета.Ru06:48
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Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета

Обновлено в 05:15
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В Сочи потушили пожар в двухэтажном доме

Обновлено в 04:05
Происшествия

На вокзале Волгограда лифт раздавил директора лифтовой компании

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По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

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Политика

В Кремле назвали слова Глазьева о «переселенцах» в Донбасс личным мнением

Высказывание советника президента РФ Сергея Глазьева о "переселенцах" в Донбасс является его личным мнением и не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитирий Песков.
Обновлено в 07:09
Футбол

Компани: «В важные моменты всегда чувствую, что должен что-то сделать»

Обновлено в 03:24
Хоккей

Панарин и Бобровский рассказали о своем будущем в «Коламбусе»

Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Вооруженную группировку поклонников Гитлера разоблачили в России

Группировку поклонников Адольфа Гитлера разоблачили в Центральном федеральном округе России накануне празднования Дня Победы.
Обновлено в 06:24
Общество

Сергей Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева.
Обновлено в 06:03
Кино

Фильм о З.Космодемьянской планируют выпустить в прокат 9 мая 2020 г

Художественный фильм о Зое Космодемьянской планируется выпустить к 9 мая 2020 г. Об этом журналистам сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 05:40
Общество

В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян

Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Обновлено в 06:12
Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Общество

Названы аномально голосовавшие за дочь Алсу на «Голосе» регионы

По данным СМИ, речь идет о Москве и Подмосковье, а также Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 06:49
Происшествия

МАК начал расшифровывать черные ящики с SSJ100

Обновлено вчера в 05:35
Общество

Генеральная репетиция парада Победы на Дворцовой прошла без авиации

Генеральная репетиция парада Победы прошла сегодня утром в Петербурге. Об этом сообщает корреспондент 78.ru.
Обновлено в 04:28
Хоккей

Первый канал покажет матчи сборной России на ЧМ по хоккею

Комментировать матчи сборной России на Первом канале будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а в качестве приглашенного эксперта выступит двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:37
Общество

В Чечне заработало первое женское такси

Проект создания женского такси в Чечне одобрил арабский инвестиционный фонд имени шейха Зайеда, который выделил кредит.
Обновлено в 05:48
Гаджеты

Четыре модуля, диафрагма F/1,4, отдельная камера для макросъемки. Стали известны характеристики камеры Honor 20 Pro

Главным модулем станет 48-мегапиксельный Sony IMX586, а диафрагма объектива составит F/1,4, что позволит делать качественные снимки в условиях недостаточной освещенности.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание

В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок.
Обновлено в 03:46
Общество

В России упростят правила установления инвалидности

Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Озвучены версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следствие рассматривает разные версии авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:13
Общество

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии, введенные в июне прошлого года.
Обновлено в 04:57
Хоккей

КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата на сезон-2019/20

Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов на сезон-2019/20, сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 07:03
Экономика

Минэкономразвития сообщило об ожидаемом замедлении роста зарплат

Динамика заработных плат в I квартале 2019 года ожидаемо замедлилась из-за эффекта высокой базы прошлого года, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине экономики» за апрель текущего года.
Обновлено в 06:30
Здоровье

Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет

Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Шереметьево потребовал наказать снимавших на видео катастрофу SSJ 100

"Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", – говорится в сообщении.
Обновлено в 05:27
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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