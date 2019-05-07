Футбол
Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апрелеЧемпионат 06:31
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим специалистом английской Премьер-лиги в прошедшем месяце. Об этом сообщает пресс-служба «горожан» в «Твиттере».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Происшествия
Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Сочи потушили пожар в двухэтажном доме
Обновлено в 04:05
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Политика
В Кремле назвали слова Глазьева о «переселенцах» в Донбасс личным мнением
Высказывание советника президента РФ Сергея Глазьева о "переселенцах" в Донбасс является его личным мнением и не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитирий Песков.
Обновлено в 07:09
Хоккей
Панарин и Бобровский рассказали о своем будущем в «Коламбусе»
Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Вооруженную группировку поклонников Гитлера разоблачили в России
Группировку поклонников Адольфа Гитлера разоблачили в Центральном федеральном округе России накануне празднования Дня Победы.
Обновлено в 06:24
Общество
Сергей Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева.
Обновлено в 06:03
Кино
Фильм о З.Космодемьянской планируют выпустить в прокат 9 мая 2020 г
Художественный фильм о Зое Космодемьянской планируется выпустить к 9 мая 2020 г. Об этом журналистам сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 05:40
Общество
В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян
Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Обновлено в 06:12
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Общество
Названы аномально голосовавшие за дочь Алсу на «Голосе» регионы
По данным СМИ, речь идет о Москве и Подмосковье, а также Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 06:49
Происшествия
МАК начал расшифровывать черные ящики с SSJ100
Обновлено вчера в 05:35
Общество
Генеральная репетиция парада Победы на Дворцовой прошла без авиации
Генеральная репетиция парада Победы прошла сегодня утром в Петербурге. Об этом сообщает корреспондент 78.ru.
Обновлено в 04:28
Хоккей
Первый канал покажет матчи сборной России на ЧМ по хоккею
Комментировать матчи сборной России на Первом канале будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а в качестве приглашенного эксперта выступит двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:37
Общество
В Чечне заработало первое женское такси
Проект создания женского такси в Чечне одобрил арабский инвестиционный фонд имени шейха Зайеда, который выделил кредит.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
Четыре модуля, диафрагма F/1,4, отдельная камера для макросъемки. Стали известны характеристики камеры Honor 20 Pro
Главным модулем станет 48-мегапиксельный Sony IMX586, а диафрагма объектива составит F/1,4, что позволит делать качественные снимки в условиях недостаточной освещенности.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание
В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок.
Обновлено в 03:46
Общество
В России упростят правила установления инвалидности
Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Озвучены версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следствие рассматривает разные версии авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:13
Общество
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии, введенные в июне прошлого года.
Обновлено в 04:57
Хоккей
КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата на сезон-2019/20
Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов на сезон-2019/20, сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 07:03
Экономика
Минэкономразвития сообщило об ожидаемом замедлении роста зарплат
Динамика заработных плат в I квартале 2019 года ожидаемо замедлилась из-за эффекта высокой базы прошлого года, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине экономики» за апрель текущего года.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет
Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Шереметьево потребовал наказать снимавших на видео катастрофу SSJ 100
"Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", – говорится в сообщении.
Обновлено в 05:27