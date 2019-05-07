Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апрелеЧемпионат 06:31

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим специалистом английской Премьер-лиги в прошедшем месяце. Об этом сообщает пресс-служба «горожан» в «Твиттере».

Происшествия По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.

Политика В Кремле назвали слова Глазьева о «переселенцах» в Донбасс личным мнением Высказывание советника президента РФ Сергея Глазьева о "переселенцах" в Донбасс является его личным мнением и не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитирий Песков.

Хоккей Панарин и Бобровский рассказали о своем будущем в «Коламбусе» Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.

Происшествия Вооруженную группировку поклонников Гитлера разоблачили в России Группировку поклонников Адольфа Гитлера разоблачили в Центральном федеральном округе России накануне празднования Дня Победы.

Общество Сергей Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева.

Кино Фильм о З.Космодемьянской планируют выпустить в прокат 9 мая 2020 г Художественный фильм о Зое Космодемьянской планируется выпустить к 9 мая 2020 г. Об этом журналистам сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Общество В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».

Общество Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.

Экономика Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.

Общество Названы аномально голосовавшие за дочь Алсу на «Голосе» регионы По данным СМИ, речь идет о Москве и Подмосковье, а также Курской, Калининградской и Кировской областях.

Общество Генеральная репетиция парада Победы на Дворцовой прошла без авиации Генеральная репетиция парада Победы прошла сегодня утром в Петербурге. Об этом сообщает корреспондент 78.ru.

Хоккей Первый канал покажет матчи сборной России на ЧМ по хоккею Комментировать матчи сборной России на Первом канале будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а в качестве приглашенного эксперта выступит двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.

Общество В Чечне заработало первое женское такси Проект создания женского такси в Чечне одобрил арабский инвестиционный фонд имени шейха Зайеда, который выделил кредит.

Происшествия На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок.

Общество В России упростят правила установления инвалидности Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.

Происшествия Озвучены версии авиакатастрофы в Шереметьево Следствие рассматривает разные версии авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, сообщает otvprim.ru.

Общество Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии, введенные в июне прошлого года.

Хоккей КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата на сезон-2019/20 Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов на сезон-2019/20, сообщается на сайте лиги.

Экономика Минэкономразвития сообщило об ожидаемом замедлении роста зарплат Динамика заработных плат в I квартале 2019 года ожидаемо замедлилась из-за эффекта высокой базы прошлого года, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине экономики» за апрель текущего года.

Здоровье Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.