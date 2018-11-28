Футбол
Один из журналистов задал испанскому специалисту вопрос о том, кто лучше: он или наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Тренер "горожан" оказался недоволен сравнением с португальцем и в шутку пригрозил кулаком репортеру. Видео момента опубликовано в твиттер-аккаунте Goal.
Газета.Ruвчера в 22:03
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гвардиола пригрозил журналисту кулаком за вопрос о том, кто лучше: Пеп или Моуринью
Sport24.ruвчера в 16:16
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Футбол
ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Обновлено в 03:35
Футбол
Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти в столице Катара
Стало известно наиболее вероятное место проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес, в котором сыграют аргентинские клубы «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».
Обновлено в 03:44
Футбол
Рияд Марез: «Ничья с „Лионом“ была справедливой»
«Лион» набрал 7 очков в 5 матчах и опережает донецкий «Шахтер» только на 2 очка.
Обновлено в 03:33
Футбол
«Локомотив» – «Галатасарай». Онлайн-трансляция начнется в 20:55
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 20:55 по московскому времени.
Обновлено в 03:31
Футбол
Аллегри: «Валенсия» доказала, что имеет лучшую защиту в Примере
«Валенсия» хорошо показала себя, команда доказала, что обладает одной из лучших защит в Примере.
Обновлено в 03:09
Футбол
Сантьяго Солари: «Исключение Иско из состава было особым решением»
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари объяснил, почему не поставил полузащитника Иско в состав на матч Лиги чемпионов против «Ромы».
Обновлено в 02:54
Футбол
Ирландский клуб по ошибке сообщил о смерти игрока
Дублинский любительский клуб «Бэллибрэк» по ошибке сообщил о смерти Фернандо Нуно Ла-Фуэнте в трагической аварии.
Обновлено в 03:44
Футбол
Феллайни потерял ребенка, который должен был выводить его на матч ЛЧ
Автор гола «Манчестер Юнайтед» в ворота «Янг Бойз» (1:0) в Лиге чемпионов Маруан Феллайни перед матчем потерял ребенка, который должен был вывести его на поле.
Обновлено в 03:44
Футбол
Клопп сделал комплимент переводчику во время пресс-конференции
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп развеселил журналистов во время пресс-конференции перед матчем с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:21
Футбол
«Аякс» продаст «Барселоне» де Йонга и де Лигта за 140 миллионов
За 21-летнего Де Йонга голландцы хотят получить около 75 миллионов евро, а за 19-летнего Де Лигта – 65 миллионов.
Обновлено в 03:36
Футбол
Тьерри Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы»
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Обновлено в 02:30
Футбол
Андрис Ванин: «В „Спартак“ плохих тренеров не берут»
Голкипер «Цюриха» Андрис Ванин рассказал о приглашениях российских клубов после «Москвы», а также заявил, что в московский «Спартак» плохих тренеров не берут.
Обновлено в 03:02
Футбол
Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса»
Фанаты греческого АЕКа бросили во время домашнего матча Лиги чемпионов против "Аякса" в сектор с болельщиками голландской команды факел и бутылку с зажигательной смесью, что привело к взрыву и пожару на трибунах, а также вызвало столкновения гостей с греческой полицией.
Обновлено в 03:14
Футбол
Футболист «Спартака» Зобнин стал лауреатом премии «Джентльмен года»
Зобнин стал восьмым футболистом «Спартака», удостоенным премии «Джентльмен года».
Обновлено в 02:41
Футбол
Левандовски стал седьмым игроком, забившим 50 мячей в Лиге чемпионов
Гол форварда "Баварии" Роберта Левандовски в ворота "Бенфики" в сегодняшнем матче стал для него 50-м в Лиге чемпионов.
Обновлено в 00:09