Футбол
Гвардиола пригрозил журналисту кулаком за вопрос о Моуринью
Гвардиола пригрозил журналисту кулаком за вопрос о МоуриньюЧемпионат19:25
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Люмьер»
|23′
Фернандиньо
|34′
Рахим Стерлинг
Максвелл Корне
|55′
Ферлан Менди
|62′
|62′
Эмерик Лапорт
|71′
Лерой Сане
Фабиан Делф
Рафаэл да Силва
Кенни Тете
|74′
Максвелл Корне
|81′
|83′
Серхио Агуэро
Набиль Фекир
Бертран Траоре
|84′
Максвелл Корне
Мартен Терье
|89′
|90′+1′
Серхио Агуэро
Фил Фоден
|40%
|Владение мячом
|60%
|85%
|Процент точных передач
|91%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|7
|16
|Отборы
|14
|5
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Лион
Расстановка 5‑3‑2
1
Лопес
23
Тете
5
Денайер
6
Фильо
20
Марсаль
22
Менди
28
Ндомбеле
10
Траоре
8
Ауар
7
Терье
11
Депай
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
14
Лапорт
35
Зинченко
26
Марез
25
Фернандиньо
21
Сильва
7
Стерлинг
47
Фоден
18
Делф
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
На послематчевой пресс-конференции наставник "горожан" Хосеп Гвардиола был недоволен сравнениями с Жозе Моуринью, возглавляющим "Манчестер Юнайтед". Испанец в шутку пригрозил кулаком журналисту, который задал вопрос о том, кто является лучшим: Моуринью или Гвардиола.
Чемпионат19:25
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