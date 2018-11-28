Футбол
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Люмьер»
|23′
Фернандиньо
|34′
Рахим Стерлинг
Максвелл Корне
|55′
Ферлан Менди
|62′
|62′
Эмерик Лапорт
|71′
Лерой Сане
Фабиан Делф
Рафаэл да Силва
Кенни Тете
|74′
Максвелл Корне
|81′
|83′
Серхио Агуэро
Набиль Фекир
Бертран Траоре
|84′
Максвелл Корне
Мартен Терье
|89′
|90′+1′
Серхио Агуэро
Фил Фоден
|40%
|Владение мячом
|60%
|85%
|Процент точных передач
|91%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|7
|16
|Отборы
|14
|5
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Лион
Расстановка 5‑3‑2
1
Лопес
23
Тете
5
Денайер
6
Фильо
20
Марсаль
22
Менди
28
Ндомбеле
10
Траоре
8
Ауар
7
Терье
11
Депай
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
14
Лапорт
35
Зинченко
26
Марез
25
Фернандиньо
21
Сильва
7
Стерлинг
47
Фоден
18
Делф
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
На послематчевой пресс-конференции наставник "горожан" Хосеп Гвардиола был недоволен тем, что его сравнивают с Жозе Моуринью, возглавляющим "Манчестер Юнайтед". Испанец в шутку пригрозил кулаком журналисту, который задал вопрос о том, кто является лучшим: Моуринью или Гвардиола.
Чемпионатвчера в 19:25
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гвардиола пригрозил журналисту кулаком за вопрос о том, кто лучше: Пеп или Моуринью
Sport24.ruвчера в 16:16
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 02:17, Ашберн
Футбол
ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Московский ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает "Советский Спорт".
Обновлено в 02:04
Футбол
Сантьяго Солари: «Исключение Иско из состава было особым решением»
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари объяснил, почему не поставил полузащитника Иско в состав на матч Лиги чемпионов против «Ромы».
Обновлено в 01:40
Футбол
Финал Кубка Либертадорес может пройти в Дохе
Накануне стало известно, что матч пройдет за пределами Аргентины. Ответная игра может состоится в столице Катара Дохе.
Обновлено в 02:11
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Забить „Валенсии“ было непросто»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отдал должное «Валенсии» (1:0) после матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:11
Футбол
Серхио Агуэро: «Миссия выполнена»
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после ничьей с "Лионом" в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что миссия выполнена.
Обновлено в 01:37
Футбол
Жозе Моуринью: «Де Хеа хочет остаться в „МЮ“»
Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году и с тех пор в составе английского клуба выиграл премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
Обновлено в 01:34
Футбол
Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса»
Обновлено в 02:05
Футбол
Ван Гал: не думаю, что «Барселоне» стоит возвращать Неймара
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» Луи ван Гал прокомментировал возможное возвращение бразильского форварда Неймара в каталонский клуб.
Обновлено в 01:48
Футбол
Тьерри Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы»
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Обновлено в 01:09
Футбол
Зобнин стал обладателем премии «Джентльмен года»
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин признан джентльменом года имени легендарного советского футболиста Фёдора Черенкова.
Обновлено в 01:42
Футбол
Левандовски забил 50-й гол в Лиге чемпионов
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" оформил дубль.
Обновлено в 00:09
Футбол
Карло Анчелотти: «Думаю, „Црвена Звезда“ сделает ставку на контратаки»
Думаю, что они сделают ставку на контратаки. Нам важно выйти в плей-офф, но этот матч не станет решающим.
Обновлено в 01:29
Футбол
Руй Витория: «Главное, чтобы „Бенфика“ проявила сплоченность»
Главный тренер «Бенфики» Руй Витория рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Баварии».
Обновлено вчера в 21:27
Футбол
Лучано Спаллетти: «Все знают, как престижно играть на „Уэмбли“»
Обновлено в 01:04
Футбол
СМИ назвали главного претендента на «Золотой мяч»
Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич является главным претендентом на получение награды "Золотой мяч".
Обновлено вчера в 20:46