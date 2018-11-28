Футбол

Гвардиола пригрозил журналисту кулаком за вопрос о Моуринью
Чемпионат
вчера в 19:25

Лион — Манчестер Сити
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Люмьер»
23′
Фернандиньо
34′
Рахим Стерлинг
Максвелл Корне
55′
Ферлан Менди
62′
62′
Эмерик Лапорт
71′
Лерой Сане
Фабиан Делф
Рафаэл да Силва
Кенни Тете
74′
Максвелл Корне
81′
83′
Серхио Агуэро
Набиль Фекир
Бертран Траоре
84′
Максвелл Корне
Мартен Терье
89′
90′+1′
Серхио Агуэро
Фил Фоден
На послематчевой пресс-конференции наставник "горожан" Хосеп Гвардиола был недоволен тем, что его сравнивают с Жозе Моуринью, возглавляющим "Манчестер Юнайтед". Испанец в шутку пригрозил кулаком журналисту, который задал вопрос о том, кто является лучшим: Моуринью или Гвардиола.
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Гвардиола пригрозил журналисту кулаком за вопрос про Моуринью

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Гвардиола пригрозил журналисту кулаком за вопрос о Моуринью

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