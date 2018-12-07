Футбол

Гвардиола: представляю, как агрессивно и интенсивно будет играть «Челси» с «МС»
Чемпионат
вчера в 14:59

Челси — Манчестер Сити
сегодня
в 12:30
Чемпионат Англии
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от гостевого матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» и заявил, что гордится стабильными выступлениями команды в последние 15 или 16 месяцев.
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Гвардиола: представляю, как агрессивно и интенсивно будет играть «Челси» с «МС»

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Советский спортвчера в 13:38

Хосеп Гвардьола – о высказывании Маурицио Сарри: «Лучшие команды Европы выигрывают титулы, у нас с этим проблемы»

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Пеп Гвардиола: «„Челси“ проиграл дважды подряд. Они сделают все, чтобы не допустить третьего поражения»

Sports.ruвчера в 12:49

Гвардиола: «Спасибо, Сарри, но „Ман Сити“ - не лучшая команда Европы»

Soccer.ruвчера в 08:43
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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