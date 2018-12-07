Футбол

Гвардиола: представляю, как агрессивно и интенсивно будет играть «Челси» с «МС»
Чемпионат
вчера в 14:59

Челси — Манчестер Сити
сегодня
в 12:30
Чемпионат Англии
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от гостевого матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» и заявил, что гордится стабильными выступлениями команды в последние 15 или 16 месяцев.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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