Футбол
Гвардиола: представляю, как агрессивно и интенсивно будет играть «Челси» с «МС»
Гвардиола: представляю, как агрессивно и интенсивно будет играть «Челси» с «МС»Чемпионатвчера в 14:59
Чемпионат Англии
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от гостевого матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» и заявил, что гордится стабильными выступлениями команды в последние 15 или 16 месяцев.
Чемпионатвчера в 14:59
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гвардиола: представляю, как агрессивно и интенсивно будет играть «Челси» с «МС»
Чемпионатвчера в 14:59
Хосеп Гвардиола: Самая большая опасность - считать, что нет необходимости прогрессировать
Советский спортвчера в 13:38
Гвардиола не согласен с Сарри, назвавшим «Манчестер Сити» лучшей командой в Европе
Sport24.ruвчера в 13:22
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче российской премьер-лиги
Обновлено в 07:09
Футбол
Дмитрий Аленичев: «„Енисей“ может отобрать очки у ЦСКА»
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев надеется, что его команда отберет очки у ЦСКА в матче 17-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:02
Футбол
Главный тренер сборной Азербайджана Гурбанов был уволен
Гурбан Гурбанов отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Азербайджана.
Обновлено в 07:09
Футбол
Стадион «Зенита» переименовали в «Газпром Арена»
Стадион петербургского «Зенита» на Крестовском острове получил новое название — «Газпром Арена», сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:09
Футбол
Лукаку может покинуть «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возможно покинет английский клуб.
Обновлено в 06:43
Футбол
«ПСЖ» готов продать Рабьо и оценивает его в 40 млн евро
Писали, что футболист не играл по семейным причинам. По информации le10sport.com, парижане готовы к тому, что Рабьо покинет команду.
Обновлено в 06:44
Футбол
Болельщики «Интера» устроили беспорядки на стадионе «Ювентуса»
Фанаты "Интера" отметились неподобающим поведением во время игры 15-го тура Серии А с "Ювентусом" (0:1).
Обновлено в 05:26
Футбол
РФС поздравил с днем рождения Виталия Мутко
Обновлено в 06:59
Футбол
Ротенберг передал привет «Локомотиву» и болельщикам из больницы
Травмированный защитник «Локомотива» Борис Ротенберг обратился к команде перед матчем 17-го тура РПЛ с «Оренбургом».
Обновлено в 06:53
Футбол
Атлетико — Алавес 0:0 (1-й тайм)
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 06:16
Футбол
«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова
Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 05:55
Футбол
Жиго вернулся к тренировкам в «Спартаке»
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго провёл первую тренировку после травмы на базе клуба в Тарасовке.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
В голосовании на «Золотой мяч» участвовал несуществующий человек
Среди голосующих за "Золотой мяч" - 2018 обнаружился несуществующий человек, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:42
Футбол
«Зенит» может купить «венгерского Пола Скоулза»
Футболиста называют "венгерским Полом Скоулзом" в том числе за рыжий цвет волос.
Обновлено в 06:34
Футбол
Пеп Гвардиола: «„Ман Сити“ не накажут за нарушения правил ФФП»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признался, что не верит в возможное наказание клуба за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 05:05