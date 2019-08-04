Футбол

Гвардиола поздравил «Манчестер Юнайтед» с приобретением МагуайраSport24.ru 15:17

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не мог позволить себе приобрести защитника «Лестера» Гарри Магуайр и поздравил «Манчестер Юнайтед», игроком которого в ближайшее время станет 26-летний англичанин.
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Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой Магуайра

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