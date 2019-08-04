Футбол
Гвардиола поздравил «Манчестер Юнайтед» с приобретением МагуайраSport24.ru 15:17
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не мог позволить себе приобрести защитника «Лестера» Гарри Магуайр и поздравил «Манчестер Юнайтед», игроком которого в ближайшее время станет 26-летний англичанин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Происшествия
В Приамурье хотят запретить жить в аварийных домах
Власти Амурской области намерены запретить проживание в домах, признанных аварийными.
Обновлено в 11:36
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
Происшествия
В Огайо в результате стрельбы погибли девять человек
Обновлено в 05:30
Происшествия
На Кубани из-за угрозы смерча из двух лагерей эвакуировали 250 детей
В Славянском районе Краснодарского края из-за угрозы формирования смерчей в акватории Черного моря спасатели эвакуировали свыше 300 человек из двух детских лагерей.
Обновлено в 15:14
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Политика
Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Гороскоп на 4 августа: дела пойдут удачно
Обновлено вчера в 12:04
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.
Обновлено вчера в 05:46
Культура
Сын Вилли Токарева подтвердил смерть отца
Знаменитый шансонье Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 09:12
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено в 16:48
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Происшествия
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
Обновлено 01 августа в 19:41
Интернет
Роскачество советует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества советуют при работе на ноутбуках помнить об элементарных правилах, которые смогут защитить информацию и противостоять взлому хакеров.
Обновлено 02 августа в 04:58
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о тайной помолвке Леонардо Ди Каприо
Как стало известно от инсайдера репортеру издания Globe, тайная помолвка актера состоялась совсем недавно.
Обновлено в 18:00
Технологии
Банки и операторы связи поделятся данными клиентов
Исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман рассказал изданию, что её члены готовы делиться обезличенными данными клиентов, если будут соблюдены условия минимизации рисков утечки.
Обновлено в 18:47
Политика
Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Здоровье
Новый вид операции позволит женщинам отсрочить менопаузу на 20 лет
Британские врачи заявляют, что подобная операция поможет тысячам женщин, которые сталкиваются с такими серьезными осложнениями здоровья, как остеопороз и сердечные заболевания.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
ЭРА пополняется новобранцами из Тулы
Взаимодействовать с операторами-земляками намерены многие тульские наукоёмкие оборонные предприятия региона Два десятка наиболее перспективных в научном поиске призывников в Туле отбирал по рекомендациям вузов и региональных производственных партнёров военного технополиса лично капитан Александр Злобарь, командир формируемой роты.
Обновлено в 19:00
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 16:15
Кино
Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актерам
Обновлено в 13:43
Политика
Супруга президента Асада излечилась от рака
Обновлено в 10:36
Политика
МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Японии и Южной Корее
Тропический шторм "Франсиско" угрожает наводнениями Японии и Южной Корее, сообщил ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере.
Обновлено в 16:06
Здоровье
Нарколог усомнился в рейтинге по алкоголизму в регионах
Рейтинг регионов России по числу пациентов с алкоголизмом не отражает реального положения, поскольку в нём не учтены национальные и территориальные особенности.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Каире 16 человек погибли, 21 ранен при взрыве кислородного баллона
Шестнадцать человек погибли, 21 получил ранения при взрыве кислородного баллона в Каире, заявил официальный представитель минздрава Египта.
Обновлено в 19:34