Футбол
Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой МагуайраSportbox.RU вчера в 14:57
«МЮ» смог позволить себе такой трансфер, поэтому я поздравляю их с этой сделкой. После перехода в «МЮ» Магуайр станет самым дорогим защитником в мире и побьет рекорд Вирджила ван Дейка, который в 2018 году перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гвардиола: «Ман Сити» был интересен Магуайр, но мы не могли себе его позволить
Чемпионатвчера в 22:59
Гвардиола: «Не могли себе позволить Магуайра, в отличие от „Манчестер Юнайтед“»
Евро-футбол.рувчера в 14:29
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Общество
Опрос: Стресс на работе испытывают более 90 процентов россиян
Работать, не нервничая, удается только 7 процентам россиян, остальные испытывают различные стрессы, сообщает портал Superjob.ru.
Обновлено в 04:23
Политика
Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по узурпации власти
По приказу генерального прокурора Дмитрия Робу было возбуждено уголовное дело по факту узурпации государственной власти в период с 7 по 14 июня 2019 года бывшим правительством Республики Молдова, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Обновлено в 05:46
Общество
Сократилась площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники пресс-службы МЧС РФ сообщили о существенном сокращении площади лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм
4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
Обновлено в 01:18
Политика
Рябков рассказал об ответе России на развертывание ракетных систем США
Ответные шаги Москвы на развертывание ракетных систем США будут предприниматься в режиме устранения угроз для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:41
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Рассекречены характеристики модернизированного бронеразведчика БРДМ-2МС
Радикально обновленная БРДМ-2МС получила высокую оценку сербских военных.
Обновлено в 05:45
Спорт
Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 05:37
Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников на стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:19
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Обновлено вчера в 14:48
Гаджеты
ZTE начала продажи первого 5G-смартфона
Китайская компания ZTE начала продажи первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G под названием Axon 10 Pro.
Обновлено в 03:44
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Обновлено вчера в 16:48
Технологии
Стоимость японского новостного приложения с ИИ превысила $1млрд
Японский разработчик новостного приложения SmartNews на базе искусственного интеллекта стал стартапом-«единорогом», то есть компанией с капитализацией более $1 млрд, сообщила газета The Japan Times.
Обновлено в 05:47
Технологии
О чем говорят эмоции на уроках, рассказали эксперты
Технологический прогресс, по словам эксперта, позволяет анализировать не только сухую статистику о занятиях, но и, например, видеозаписи с уроков.
Обновлено в 02:59
Политика
В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:36
Экономика
В интернете продаются базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка
В интернете продаются базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек.
Обновлено в 03:02
Космос
Космический Зонд Parker Solar Probe передал первые данные
За последние месяцы космический зонд НАСА Parker Solar Probe стал ближе к солнцу, чем любой другой космический корабль до этого.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено 03 августа в 11:30
Политика
Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Южных Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила России протест из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено в 04:09
Экономика
«Известия»: в России появятся офисные медпункты
По данным издания, Минздрав до 20 августа предоставит в кабмин предложения по организации офисных медпунктов с учетом позиций Минтруда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС).
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные напали на отделение «Почты России»
В Екатеринбурге неизвестные ограбили отделение «Почты России», сообщил РБК пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Политика
Испанский отель не стал снимать флаг России в ответ на требования украинских туристов
Обновлено в 03:27
Культура
Седьмой сезон станет последним для сериала «Сотня»
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Москве задержали мужчину за призывы к насилию над детьми силовиков
Официальный представителя Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко проинформировала о задержании в Москве за размещенные в соцсетях призывы к насилию над детьми правоохранителей жителя Подмосковья Владислава Синицу.
Обновлено вчера в 10:54