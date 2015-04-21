Футбол

Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой МагуайраSportbox.RU вчера в 14:57

«МЮ» смог позволить себе такой трансфер, поэтому я поздравляю их с этой сделкой. После перехода в «МЮ» Магуайр станет самым дорогим защитником в мире и побьет рекорд Вирджила ван Дейка, который в 2018 году перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов.
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