Футбол
Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой МагуайраSportbox.RU вчера в 14:57
«МЮ» смог позволить себе такой трансфер, поэтому я поздравляю их с этой сделкой. После перехода в «МЮ» Магуайр станет самым дорогим защитником в мире и побьет рекорд Вирджила ван Дейка, который в 2018 году перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов.
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Гвардиола: «Ман Сити» был интересен Магуайр, но мы не могли себе его позволить
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Гвардиола: «Не могли себе позволить Магуайра, в отличие от „Манчестер Юнайтед“»
Евро-футбол.рувчера в 14:29
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В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
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Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
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О чем говорят эмоции на уроках, рассказали эксперты
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Следователи начали проверку после гибели зацепера на крыше поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
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Игорь Акинфеев — интервью о ЦСКА и учебнике, который он редактировал
В интервью «Чемпионату» Игорь Акинфеев объясняет, почему теперь меньше злится из-за поражений, вспоминает, как ругался и мирился с братьями Березуцкими, доказывает, что играть против Бэйла и Модрича интересней, чем вместе с ними, и рассказывает о неожиданных историях, которыми пополнилась его биография.
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Москва направит официальные обращения к Германии и США из-за публикаций о несогласованной акции 3 августа, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
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Рано утром в воскресенье стрелок в бронежилете и маске открыл огонь в многолюдном районе Дейтона, который известен своей ночной жизнью, убив девять человек, включая свою родную сестру.
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Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
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