«МЮ» смог позволить себе такой трансфер, поэтому я поздравляю их с этой сделкой. После перехода в «МЮ» Магуайр станет самым дорогим защитником в мире и побьет рекорд Вирджила ван Дейка, который в 2018 году перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Экономика В Минфине США разъяснили применение новых санкций Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.

Политика Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.

Теннис Теннис. Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге ATP.

Гаджеты Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.

Происшествия В Москве мусоровоз сбил пешехода На северо-западе столицы мусоровоз сбил пешехода. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Финансы Юань опустился до минимума за 11 лет Курс китайского юаня достиг минимума по отношению к американскому доллару за последние 11 лет, свидетельствует данные биржи.

Политика Япония выразила протест России из-за учений на Курилах Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Армия и оружие В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

Общество В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.

Политика Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Общество Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.

Общество Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводка На островах рядом с Хабаровском (Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский) из-за подъема воды в реке Амур затопило десятки дач.

Технологии О чем говорят эмоции на уроках, рассказали эксперты Технологический прогресс, по словам эксперта, позволяет анализировать не только сухую статистику о занятиях, но и, например, видеозаписи с уроков.

Происшествия Следователи начали проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана» Следователи начали проверку после гибели зацепера на крыше поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.

Футбол Игорь Акинфеев — интервью о ЦСКА и учебнике, который он редактировал В интервью «Чемпионату» Игорь Акинфеев объясняет, почему теперь меньше злится из-за поражений, вспоминает, как ругался и мирился с братьями Березуцкими, доказывает, что играть против Бэйла и Модрича интересней, чем вместе с ними, и рассказывает о неожиданных историях, которыми пополнилась его биография.

Политика Москва обвиняет США и ФРГ во вмешательстве во внутренние дела Москва направит официальные обращения к Германии и США из-за публикаций о несогласованной акции 3 августа, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Экономика Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года.

Происшествия Боевик в Огайо за минуту убил девять человек, включая сестру Рано утром в воскресенье стрелок в бронежилете и маске открыл огонь в многолюдном районе Дейтона, который известен своей ночной жизнью, убив девять человек, включая свою родную сестру.

Футбол Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.