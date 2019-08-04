Футбол
Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой МагуайраSportbox.RU 14:57
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда вышла из борьбы за трансфер защитника «Лестера» Гарри Магуайра. Ранее стало известно, что «Лестер» достиг договоренности о переходе Магуайра за 80 миллионов фунтов с «Манчестер Юнайтед».
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