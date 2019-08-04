Футбол
Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой МагуайраSportbox.RU вчера в 14:57
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда вышла из борьбы за трансфер защитника «Лестера» Гарри Магуайра. Ранее стало известно, что «Лестер» достиг договоренности о переходе Магуайра за 80 миллионов фунтов с «Манчестер Юнайтед».
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Гвардиола: «Не могли себе позволить Магуайра, в отличие от „Манчестер Юнайтед“»
Евро-футбол.рувчера в 14:29
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Президент США Дональд Трамп поручил приспустить американские флаги в связи со стрельбой в ряде штатов страны.
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Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал реакцию иностранных СМИ на баннер болельщиков клуба в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
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Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
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