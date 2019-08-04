Футбол

Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой МагуайраSportbox.RU вчера в 14:57

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда вышла из борьбы за трансфер защитника «Лестера» Гарри Магуайра. Ранее стало известно, что «Лестер» достиг договоренности о переходе Магуайра за 80 миллионов фунтов с «Манчестер Юнайтед».
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Гвардиола поздравил «Манчестер Юнайтед» с приобретением Магуайра

Sport24.ruвчера в 15:17

Гвардиола о Магуайре: «Мы не могли себе его позволить. „Юнайтед“ мог. Поздравляю их с этим трансфером»

Sports.ruвчера в 13:31

Гвардьола поздравил «МЮ» с покупкой Магуайра из «Лестера»

Спорт-Экспрессвчера в 15:31

Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой Магуайра

Матч ТВвчера в 14:57

Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой Магуайра

Sportbox.RUвчера в 14:57

Гвардиола: «Не могли себе позволить Магуайра, в отличие от „Манчестер Юнайтед“»

Евро-футбол.рувчера в 14:29

Гвардиола: «Поздравляю „Манчестер Юнайтед“ с покупкой Магуайера»

Sport.ruвчера в 16:29
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Спорт

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Обновлено вчера в 15:39
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Как сообщает «Автостат», по состоянию на 1 января 2019 года в России зарегистрировано 1 млн. 330 тыс. грузовых машин, которые были собраны в СССР, то есть до 1992 года, что составляет 35% от всего автопарка грузовиков в нашей стране.
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Шаманы из России, Германии, Польши и Монголии собрались на байкальском острове Ольхон, чтобы провести обряд и попросить у богов избавить Сибирь от пожаров и наводнений.
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Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
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Культура

Сын Вилли Токарева не смог назвать причину смерти отца

В воскресенье, 4 августа, стало известно о смерти легендарного шансонье Вилли Токарева. Его сын Антон подтвердил данную информацию.
Обновлено вчера в 09:14
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Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Общество

Сильный ураган обрушился на Барнаул

Обновлено вчера в 21:34
Авто

Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке

Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.
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Здоровье

Если сотрудник заболел корью или туберкулезом

Заболевшего сотрудника проинформируют о постановке на учет, о том, что ему необходимо явиться в отдел Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 17:33
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
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Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире

Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в стране

Президент США Дональд Трамп поручил приспустить американские флаги в связи со стрельбой в ряде штатов страны.
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Наука

Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

Супруга президента Сирии вылечилась от рака

Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие

Военные инспекторы из Турции и Финляндии пролетят над Россией

С 5 по 9 августа группа военных инспекторов из Турции и Финляндии в рамках международного договора «Открытое небо» проведут наблюдательный полет над территорией России, а российские наблюдатели пролетят над Болгарией.
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В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс

Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
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Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков

Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
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Армия и оружие

США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии

Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено вчера в 18:26
Футбол

В «Зените» отреагировали на обвинения фанатов в расизме

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал реакцию иностранных СМИ на баннер болельщиков клуба в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
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Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Япония выразила по дипломатическим каналам протест России в связи с учебными стрельбами в районе острова Кунашир, который Токио считает своей территорией, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
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Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне

Кирьос войдет в топ-30 рейтинга ATP.
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Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

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Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено вчера в 18:10
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Россия установила рекорд на «Танковом биатлоне»

Российская сборная справилась с этим за 18,55 минуты. Таким образом, РФ побила рекорд 2017 года в 20,58 минуты.
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Военные восстановят около 3 км поврежденной паводком дамбы в Тулуне

Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к восстановлению земляной береговой дамбы, которая пострадала после второй волны паводка на реке Ия в городе Тулун Иркутской области.
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Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
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Космос

Астероид размером с небоскреб движется на Землю

Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено 03 августа в 11:57
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Здоровье

Экономические потери от онкологических заболеваний подсчитал Минздрав

Научный сотрудник НМИЦ онкологии и Университета Тампере Антон Барчук рассказал, что экономические потери от онкологических заболеваний относительно сопоставимы во всех странах.
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Английский футболист, центральный защитник клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Англии.
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