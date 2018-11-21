Футбол

Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре
Чемпионат
10:47

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за комментарий в отношении арбитра, сообщает BBC.
Чемпионат10:47

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Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре

Чемпионат10:47

Гвардиола получил предупреждение за поддержку судьи перед матчем против «МЮ»

Матч ТВ10:43

Гвардиола получил предупреждение за поддержку судьи перед матчем против «МЮ»

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Гвардиола получил предупреждение от FA за критику арбитра

Газета.Ru10:41

Гвардиола избежал наказания от FA

Евро-футбол.ру09:25

Гвардиола получил предупреждение от Ассоциации футбола Англии за комментарии о судействе

Sport24.ru09:21

Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре перед матчем с «МЮ»

Sports.ru10:06
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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