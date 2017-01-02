Кевин де Брёйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед»ProstoProSport 09:57

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не примет участия в манчестерском дерби с «Юнайтед» в рамках перенесенного матча 31-го тура АПЛ.

Кевин де Брёйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

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