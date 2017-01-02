Футбол
Кевин де Брёйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед»ProstoProSport 09:57
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не примет участия в манчестерском дерби с «Юнайтед» в рамках перенесенного матча 31-го тура АПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Происшествия
Женщина вышла из комы спустя 27 лет
Пациентка клиники в Германии очнулась после 27 лет пребывания в коме, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 08:11
Происшествия
На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение
Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.
Обновлено в 08:53
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Игры
Стала известна дата выхода в продажу PlayStation 4 Super Slim
Компания Sony может выпустить версию консоли PlayStation 4 Super Slim в период между сентябрем и ноябрем 2019 года.
Обновлено в 08:43
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Политика
Президент Филиппин пригрозил Канаде «войной» из-за мусора
Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил "объявить войну" Канаде, которая "превратила его страну в свалку", сообщает портал Rappler.
Обновлено в 09:08
Политика
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 08:50
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы
Британский гонщик-экстремал чудом остался жив, рухнув с 15-метровой скалы вниз.
Обновлено в 09:40
Энергетика
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes в четвертый раз опубликовал рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам продаж в 2018 году.
Обновлено в 09:38
Общество
Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года
Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Наука
Древние скульпторы знали о магнетизме
Обновлено в 09:40
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Музыка
Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»
Обновлено в 10:05
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах
В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Силовики в Липецке обнаружили в квартире двух маленьких голодных детей, брошенных матерью, сообщает прокуратура области.
Обновлено в 08:34
Космос
Космическую обсерваторию «Спектр-РГ» готовят к отправке на Байконур
Обсерватория состоит из двух уникальных телескопов, которые разработали российские и немецкие ученые. В июне спутник запустят на орбиту.
Обновлено в 00:57
Политика
Штаб Зеленского сделал важное заявление
Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель системы «Посейдон» спустили на воду
На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Обновлено в 07:53
Общество
Судебный квартал ждет приговора
В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве
В программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24» показали сюжет «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви» об избиении организатора гей-вечеринки в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика
МИД Японии отказался от фразы о «возвращении Курил»
МИД Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказался от формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено вчера в 22:13