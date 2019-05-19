Футбол

Гвардиола первым выиграл все внутренние трофеи Англии за сезонМатч ТВ вчера в 19:44

Главный тренер «Манчестер Сити» стал 8-м специалистом, который завоевал все внутренние трофеи Англии: до него обладателями Кубка, Суперкубка Англии, Кубка английской лиги и чемпионами Англии становились Билл Николсон, Дон Реви, Джо Мерсер, Кенни Далглиш, Джордж Грэм, Алекс Фергюсон и Жозе Моуринью.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гвардиола: оформить домашний требл в Англии сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов

Чемпионат03:00

«Манчестер Сити» уничтожил «Уотфорд» в финале Кубка Англии, завоевав 4-й трофей за сезон

Спорт день за днемвчера в 13:56

Гвардиола первым выиграл все внутренние трофеи Англии за сезон

Матч ТВвчера в 19:44

Гвардиола стал первым тренером в Англии, выигравшим все четыре внутренних трофея за сезон

Sport24.ruвчера в 19:35

Хосеп Гвардьола: «„Ман Сити“ завершил невероятный год невероятным финалом»

Спорт-Экспрессвчера в 14:25

Силва: «Невероятные чувства, мы выиграли всё на внутренней арене»

Soccer.ruвчера в 14:37

Гвардиола о требле в Англии: «Оформить его сложнее, чем выиграть ЛЧ»

Sports.ru04:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Политика

Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкций

Бывший мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии восстанавливать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций.
Обновлено в 04:04
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»

Обновлено в 02:51
Религия

В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой

Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Футбол

Енисей — Динамо 2:2

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани.
Обновлено в 04:10
Общество

В Кронштадте восстановили первый советский морской робот

Специалисты завершили в Кронштадте восстановление одного из первых советских морских роботов, который в 1980-х годах позволял проводить обследование затонувших объектов и заводить шланг с воздухом в подлодки, терпящие бедствие.
Обновлено в 07:29
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, по итогам второго полуфинала соревнования вышел в финал.
Обновлено 16 мая в 17:06
Шоу-бизнес

Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу

41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Участник Московского полумарафона умер после финиша

Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Политика

Порошенко заявил, что процесс декоммунизации фактически завершен

Процесс декоммунизации на Украине фактически завершен, заявил действующий украинский лидер Петр Порошенко.
Обновлено в 05:14
Музыка

Нидерланды одержали победу на «Евровидении-2019»

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade выиграл в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 19:40
Авто

Названы самые популярные версии LADA Vesta в России

В 1 квартале 2019 года в России было продано 21456 автомобилей семейства LADA Vesta с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

СМИ сообщили о взрыве у туристического автобуса в Каире

Обновлено в 09:09
Финансы

Сбербанк планирует сократить процесс получения ипотеки до одного дня

Сбербанк планирует сократить процесс получения жилищного кредита до одного дня уже в этом году, рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено в 04:43
Происшествия

СМИ опубликовали видео с изъятыми у полковника ФСБ деньгами

Ранее СМИ сообщили об изъятии наличных и драгоценностей в размере более чем в 12 миллиардов рублей у полковников ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и их подчиненного Андрея Васильева.
Обновлено в 07:18
Гаджеты

В Сеть просочились первые подробности о смартфоне Samsung Galaxy S11

Южнокорейская компания Samsung начала работать над производством флагманского смартфона Galaxy S11, выход которого запланирован на следующий год.
Обновлено в 08:49
Футбол

Президент «Урала» призвал главу судейства РФС подать в отставку

Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов призвал руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова подать в отставку со своего поста.
Обновлено в 08:55
Политика

Бутина записала видеообращение из тюрьмы США

Обновлено в 08:45
Происшествия

В Анапе 64 человека тушат пожар в кафе

Обновлено в 09:07
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе погуляли на тематической вечеринке

Обновлено в 09:00
Политика

Британского депутата обвинили в шпионаже в пользу Чехословакии и СССР

Влиятельный член британской Лейбористской партии Джеффри Робинсон, который уже более 40 лет представляет свой избирательный округ в парламенте Соединенного Королевства, в годы холодной войны шпионил в пользу Чехословакии и СССР.
Обновлено в 08:11
Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Обновлено в 08:35
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска

49-летний актер закончил школу в 1988 году. Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи сверкнул стрингами в трейлере "Пляжного бездельника".
Обновлено в 08:30
Футбол

«Томь» сыграет в стыковых матчах за место в РПЛ

"Томь" обеспечила себе место в стыковых матчах за право в следующем сезоне сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное