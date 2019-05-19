Гвардиола первым выиграл все внутренние трофеи Англии за сезонМатч ТВ вчера в 19:44

Главный тренер «Манчестер Сити» стал 8-м специалистом, который завоевал все внутренние трофеи Англии: до него обладателями Кубка, Суперкубка Англии, Кубка английской лиги и чемпионами Англии становились Билл Николсон, Дон Реви, Джо Мерсер, Кенни Далглиш, Джордж Грэм, Алекс Фергюсон и Жозе Моуринью.

Гвардиола первым выиграл все внутренние трофеи Англии за сезон

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Футбол Енисей — Динамо 2:2 Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.

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Политика Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.

Футбол «Манчестер Сити» объявил об уходе Компани «Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани.

Общество В Кронштадте восстановили первый советский морской робот Специалисты завершили в Кронштадте восстановление одного из первых советских морских роботов, который в 1980-х годах позволял проводить обследование затонувших объектов и заводить шланг с воздухом в подлодки, терпящие бедствие.

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Политика Порошенко заявил, что процесс декоммунизации фактически завершен Процесс декоммунизации на Украине фактически завершен, заявил действующий украинский лидер Петр Порошенко.

Музыка Нидерланды одержали победу на «Евровидении-2019» Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade выиграл в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.

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