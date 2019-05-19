Футбол
Гвардиола первым выиграл все внутренние трофеи Англии за сезонSportbox.RU вчера в 19:44
Главный тренер «Манчестер Сити» стал 8-м специалистом, который завоевал все внутренние трофеи Англии: до него обладателями Кубка, Суперкубка Англии, Кубка английской лиги и чемпионами Англии становились Билл Николсон, Дон Реви, Джо Мерсер, Кенни Далглиш, Джордж Грэм, Алекс Фергюсон и Жозе Моуринью.
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Гвардиола стал первым тренером в Англии, выигравшим все четыре внутренних трофея за сезон
Sport24.ruвчера в 19:35
Хосеп Гвардьола: «„Ман Сити“ завершил невероятный год невероятным финалом»
Спорт-Экспрессвчера в 14:25
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