Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что не ожидает ухода полузащитника Лероя Зане. Ранее появилась информация о том, что Зане активно интересуется «Бавария».

Гвардиола ожидает, что Зане останется в «Манчестер Сити»

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