Футбол
Гвардиола ожидает, что Зане останется в «Манчестер Сити»Матч ТВ 15:42
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что не ожидает ухода полузащитника Лероя Зане. Ранее появилась информация о том, что Зане активно интересуется «Бавария».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:39, Вашингтон
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Гаджеты
«Яндекс» нашел способ следить за доходами пользователей
Патент, зарегистрированный «Яндексом», получил название «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства».
Обновлено в 18:12
Общество
В Приморье нашли скалу из «Короля Льва»
Леопард по имени Тайфун попал на видео в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье на каменном выступе, который ученым напомнил знаменитую скалу из мультфильма "Король Лев", сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено в 20:03
Политика
Суд продлил арест украинских моряков
Арест всех 24 украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, продлен еще на три месяца.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Павел Прилучный выпустил свой первый музыкальный клип
Клип появился сегодня на личном канале супруги Прилучного актрисы Агаты Муциниеце.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию
Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Футбол
Юрий Дюпин: «Для меня „Анжи“ не был для заработка денег»
Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин рассказал, рассчитался ли его бывший клуб "Анжи" с задолженностями из-за проблем с финансированием.
Обновлено в 20:03
Политика
Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии
Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.
Обновлено в 19:48
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Украины
Российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном виде, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.
Обновлено в 11:16
Авто
Появились первые снимки обновленного седана Hyundai Solaris
Южнокорейский бренд готовится представить китайской публике обновленную версию бестселлера Verna, известную в России как Hyundai Solaris.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы создания F-35
Министерство обороны США оценило финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35.
Обновлено в 15:48
Политика
Мэй поспорила с Путиным в финальной речи
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
Обновлено в 19:17
Общество
В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей
Обновлено в 09:30
Происшествия
При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк
Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:48
Экономика
Пальмового масла лишат льгот в России
Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Политика
Зеленский хочет освободить от оплаты услуг ЖКХ граждан старше 70 лет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытается найти экономическую модель, которая позволит людям старше 70 лет не оплачивать коммунальные услуги.
Обновлено в 16:50
Политика
В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Напомним, в марте в Москве прошла пресс-конференция, в ходе которой бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года работал на РФ, рассказал, среди прочего, о созданных Киевом тайных тюрьмах, где пытали и убивали людей.
Обновлено в 11:00
Политика
Антонов заявил о развязывании США визовой войны
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД
Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:03
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.
Обновлено в 15:44
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа.
Обновлено в 19:37
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Российское судно «Гранит» потеряло ход у порта Ульсан в Южной Корее
Российское судно "Гранит" с 15 членами экипажа и более 1 тыс. тонн генерального груза на борту потеряло ход близ южнокорейского порта Ульсан, угрозы жизни людей и безопасности судна нет.
Обновлено в 18:59
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Космос
Breakthrough Listen расширил поиск внеземной жизни на гамма-диапазон
Отныне спектр анализируемых на признаки внеземной жизни сигналов расширится в низкочастотную область, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте программы.
Обновлено в 13:42