Гвардиола отказался возглавить «Юве» за 20 млн евро в годMetaratings 02:59

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отклонил солидное предложение по зарплате от «Ювентуса», пишут СМИ. Туринский клуб был готов платить Гвардиоле более 20 млн евро в год, сообщает Eurosport. Испанец отказался, решив остаться в «Ман Сити».

Гвардиола отказался возглавить «Юве» за 20 млн евро в год

Единоборства Хабиб и Порье провели дуэль взглядов После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.

Политика Волгоградские единороссы выдвинули Бочарова кандидатом в губернаторы В ходе тайного голосования партийцы выдвинули действующего главу региона Андрея Бочарова кандидатом в губернаторы.

Футбол Месси подшутил над Агуэро, опубликовав с ним фото, когда тот спал На фото Месси пьёт мате, а Агуэро спит. Кадр капитан аргентинцев подписал словами: «Пьём мате с соседом по номеру Серхио Агуэро».

Политика Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.

Авто Забытый лимузин: в Сети напомнили об интересной модели Lada Тольяттинское автоателье «Мастер-дизайн» в 1994 году разработало проект российского лимузина на базе модели ВАЗ-21099.

Происшествия На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Игры GeForce Now автоматически запишет яркие моменты игр Компания NVIDIA сообщила, что сервис GeForce Now получит функцию автоматической записи ярких моментов из игр.

Происшествия В Москве найдена мертвой 26-летняя киберспортсменка Жительница Москвы Лилия Новикова, известная среди любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия, найдена мертвой.

Политика Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.

Авто Renault Kwid пользуется популярностью в Индии Благодаря весьма приемлемой цене рассматриваемый автомобиль прочно зарекомендовал себя не только как самая продаваемая модель французского автопроизводителя в Индии, но и как самая продаваемая машина Renault на индийском рынке за всю историю.

Армия и оружие Украинские силовики обстреляли окраину Горловки Как передаёт РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации Ивана Приходько, прямым попаданием частично разрушен дом в посёлке Зайцево (окраина города Горловка).

Политика Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.

Шоу-бизнес Жанна Бадоева с супругом планируют ребенка Жанна призналась, что счастлива в браке. Они с супругом планируют завести общего ребенка.

Наука Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.

Политика Борис Джонсон вступил в борьбу за пост премьера Великобритании Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает The Guardian.

Авто Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.