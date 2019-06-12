Футбол

Гвардиола отказался возглавить «Юве» за 20 млн евро в годMetaratings 02:59

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отклонил солидное предложение по зарплате от «Ювентуса», пишут СМИ. Туринский клуб был готов платить Гвардиоле более 20 млн евро в год, сообщает Eurosport. Испанец отказался, решив остаться в «Ман Сити».
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СМИ: Гвардиола отказался возглавить «Ювентус». Ему предлагали заплату больше 20 миллионов евро в год

Sportbox.RU01:52

Гвардиола отказался возглавлять «Ювентус», ему предлагали 20 млн евро в год

Советский спорт02:45

СМИ: Гвардьола отказался возглавить «Ювентус». Ему предлагали зарплату 20 миллионов евро в год

Спорт-Экспресс02:22

СМИ: Гвардиола отказался возглавить «Ювентус». Ему предлагали заплату больше 20 миллионов евро в год

Матч ТВ01:52

Гвардиола отказался возглавить «Ювентус», предлагавший зарплату свыше 20 млн евро за сезон

Sport24.ru03:40

Гвардиола отказался возглавить «Юве» за 20 млн евро в год

Metaratings02:59

Eurosport: Гвардиола отклонил предложение «Ювентуса» с окладом свыше 20 млн евро в год

Sports.ru01:30
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