Футбол
Гвардиола отказался возглавить «Юве» за 20 млн евро в годMetaratings 02:59
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отклонил солидное предложение по зарплате от «Ювентуса», пишут СМИ. Туринский клуб был готов платить Гвардиоле более 20 млн евро в год, сообщает Eurosport. Испанец отказался, решив остаться в «Ман Сити».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Происшествия
На акции в центре Москвы начались задержания
«Медуза» сообщила, что на акции задержали корреспондентов издания Илью Жегулева и Андрея Перцева.
Обновлено в 06:08
Политика
Постпреды стран ЕС согласовали продление «крымских санкций»
Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал продление пакета «крымских санкций» против России.
Обновлено в 06:07
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Путин поздравил россиян с Днём России
Обновлено в 05:58
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
МВД прекратило уголовное преследование и сняло все обвинения с журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Авто
Где в России продаются самые старые автомобили
Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Единоборства
Нурмагомедов намекнул на возможный реванш с Макгрегором
Обновлено в 03:56
Футбол
Россия — Кипр 1:0
В Нижнем Новгороде завершился первый тайм встречи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между Россией и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Российский флаг из проездных билетов установили в московском метро
Российский триколор из бумажных проездных билетов "Единый" установили в московском метро в честь празднования Дня России.
Обновлено вчера в 23:38
Кино
Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм
Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Королева Великобритании поздравила россиян с праздником
Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
Обновлено в 05:04
Политика
Активисты запустят «малыша Трампа» над Вашингтоном
Идея с воздушным шаром в виде Трампа была позаимствована у британских правозащитников.
Обновлено в 01:06
Футбол
Влашич согласился перейти в «Бешикташ»
Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, который провел сезон в РПЛ за ЦСКА, близок к переходу в «Бешикташ».
Обновлено в 03:38
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Обновлено в 03:18
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт, 26 пострадавших
Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу. В результате пострадали 26 человек, передает Al Arabiya.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева: «Если у нас с супругом получится – родим»
В солнечную страну Жанна эмигрировала вместе с детьми к мужу Василию Мельничину. Решение было принято супругами обоюдно.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Американский генерал заявил, что ВСУ «остановили русских»
В своём интервью американский генерал заявил, что США и НАТО будут «всегда выступать против незаконной аннексии Крыма».
Обновлено в 05:21