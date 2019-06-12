Гвардиола отказался возглавить «Юве» за 20 млн евро в годMetaratings 02:59

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отклонил солидное предложение по зарплате от «Ювентуса», пишут СМИ. Туринский клуб был готов платить Гвардиоле более 20 млн евро в год, сообщает Eurosport. Испанец отказался, решив остаться в «Ман Сити».

Гвардиола отказался возглавить «Юве» за 20 млн евро в год

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