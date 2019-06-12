Футбол
Гвардиола отказался от годичной зарплаты в € 20 млн в «Ювентусе»Чемпионат 08:34
По информации издания, руководство туринского клуба готово было платить 48-летнему специалисту € 20 млн в год. Гвардиола от такого предложения отказался и предпочёл продолжить тренировать «Манчестер Сити».
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Число задержанных на акции в Москве в поддержку Ивана Голунова превысило 400 человек, сообщает «ОВД-инфо».
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Армия и оружие
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Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
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NVIDIA показала преимущества рейтрейсинга в ролике Control
Сюжетно ролик не добавляет ничего нового, потому смотреть его стоит лишь затем, чтобы понять, как улучшится игра при использовании карт NVIDIA.
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Футбол
Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче к Евро-2020
Сборная России обыграла сборную Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
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Происшествия
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Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
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Общество
В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ
В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.
Обновлено в 09:46
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Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
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Экономика
В России начнут выплачивать пенсии мигрантам из ЕАЭС
Сегодня трудовые мигранты из ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) совершают отчисления в пенсионный фонд, при этом саму пенсию не получают.
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Здоровье
Назван разрушающий почки витамин
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Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
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