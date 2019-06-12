Футбол
Гвардиола опроверг возможность ухода из «Манчестер Сити»Матч ТВ 10:36
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается покидать команду ради «Ювентуса» или в случае победы клуба в Лиге чемпионов. Ранее в британской прессе появилась информация, что Гвардиола возьмет творческий отпуск и покинет команду в случае победы в еврокубке.
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