Футбол

Гвардиола опроверг возможность ухода из «Манчестер Сити»Матч ТВ 10:36

5 фото
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается покидать команду ради «Ювентуса» или в случае победы клуба в Лиге чемпионов. Ранее в британской прессе появилась информация, что Гвардиола возьмет творческий отпуск и покинет команду в случае победы в еврокубке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Гвардиола уйдет из «МС», если клуб выиграет в Лиге чемпионов

REGNUM03:57

Гвардиола опроверг возможность ухода из «Манчестер Сити»

Матч ТВ10:36

Гвардиола опроверг возможность ухода из «Манчестер Сити»

Sportbox.RU10:36

Гвардьола не собирается уходить из «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс09:57

Гвардиола: если меня не выгонят из «Манчестер Сити», продолжу работать

Чемпионат10:36

Гвардиола покинет «Манчестер Сити», если команда выиграет Лигу чемпионов

ProstoProSport02:47

Гвардиола уйдет из «Манчестер Сити» и возьмет творческий отпуск в случае победы в ЛЧ

Sport24.ru02:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Армия и оружие

Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку

Обновлено в 13:50
Происшествия

СМИ заметили дочь Пескова на акции в поддержку Голунова

Обновлено в 11:55
Общество

Бари Алибасову не сообщили о пропаже кота

Обновлено в 12:07
Политика

День России станет государственным праздником в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин предложил закрепить за Днем России статус официального праздника в Республике.
Обновлено в 12:46
Происшествия

«Зенит» назвал причину скандала с участием Лунева во Внуково

Обновлено в 13:10
Политика

Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы

Обновлено в 12:55
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика

Киевскую тусовщицу выгнали из партии «Слуга народа»

Ранее сообщалось, что чемпион мира по греко-римской борьбе из Украины Жан Беленюк решил стать депутатом партии "Слуга народа".
Обновлено в 12:28
Происшествия

В Самарской области загорелись 5 га леса

В Самарской области загорелись 5 га леса в районе станции Курумоч. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 12:40
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Политика

Шантаж Климкина относительно возвращения в ПАСЕ не впечатлил — Слуцкий

В Госдуме возмущены шантажом главы МИД Украины Павла Климкина относительного возможного участия России в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июня.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД

Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:21
Кино

Всеволод Кузнецов не будет озвучивать Cyberpunk 2077. Он озвучил 15 ролей Киану Ривза и Геральта в «Ведьмаке 3»

Кузнецов является устоявшимся голосом Киану Ривза в российском дубляже, он озвучил 15 фильмов актера.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента

В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло традиционное вручение государственных премий России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.
Обновлено в 09:21
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей

Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Кино

Disney анонсировала перезапуск мультсериала про Чипа и Дейла

Disney снимет новую версию мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне

Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть

Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.
Обновлено в 05:31
Авто

Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos

Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие

В ВКС России появятся летчицы-истребители

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37
Авто

Названы 10 автомобилей с пробегом, которые сильно теряют в цене

Ранее "Авторамблер" публиковал список автомобилей, которые в меньшей степени теряют в цене спустя три года после покупки.
Обновлено в 05:31
Кино

Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.
Обновлено в 08:31
Авто

Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross

Lada Granta Cross в версии Classic доступна по цене от 554 900 рублей.
Обновлено в 03:23
Политика

Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.
Обновлено в 14:14
Здоровье

В Уганде зафиксирован первый случай смерти от вируса Эболы

В больнице Уганды от вируса Эболы скончался пятилетний мальчик. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 10:51
Общество

В Петербурге 500 военных музыкантов исполнили «Полет шмеля»

Все вместе на Дворцовой площади военные оркестры исполнят знаменитое произведение "Полет шмеля". Будут задействованы 500 музыкантов.
Обновлено в 09:29
Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное