Футбол

Гвардиола опроверг информацию об уходе МарезаМатч ТВ 10:35

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал ответ на появляющиеся сообщения об уходе Рияда Мареза и стана команды.
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Гвардиола опроверг информацию об уходе Мареза

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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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