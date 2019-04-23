Футбол
Гвардиола опроверг информацию об уходе МарезаМатч ТВ 10:35
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал ответ на появляющиеся сообщения об уходе Рияда Мареза и стана команды.
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Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
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Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.
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Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%
Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.
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В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
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По делу Арашуковых проходят обыски в 19 городах
«Более 30 обысков проводится в 19 городах – по местам жительства подозреваемых и на предприятиях – потребителях природного газа», – сказала Петренко.
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Политика
Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль ушел в отставку
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Экономика
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Происшествия
Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания
Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
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Происшествия
В Москве избили основателя вечеринок Popoff Kitchen
В московском клубе Avangarden 2.0 на вечеринке Popoff Kitchen избили организатора мероприятия Никиту Егорова-Кириллова.
Обновлено вчера в 02:36
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Музыка
Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
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Армия и оружие
Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию
Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено в 10:39
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
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Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
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Политика
Волкер поддержал желание Зеленского вести переговоры с Путиным
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поддержал победителя на выборах президента Украины Владимира Зеленского в его желании вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:57
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
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Первый носитель «Посейдона» спустили на воду
На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".
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Дзюбу назвали лучшим игроком 24-го тура РПЛ
Обновлено в 06:37
Авто
Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli замечен на тестах
Обновлено в 09:43
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В Калининграде заложили два больших десантных корабля для ВМФ России
На судостроительном заводе "Янтарь" возведут два больших десантных корабля "Василий Трушин" и "Владимир Андреев".
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ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке
Обновлено в 07:05
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Ученые назвали способ снизить риск ранней смерти
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Физики обнаружили, что гранулы песка ведут себя как жидкости разной плотности при смешивании — пузырятся и всплывают
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