Футбол

Гвардиола одержал 100-ю победу с «Манчестер Сити»
Sports.ru
вчера в 17:09

Манчестер Сити — Ливерпуль
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
20′
Деян Ловрен
Венсан Компани
31′
38′
Джорджиньо Вейналдум
Серхио Агуэро
40′
Эмерик Лапорт
45′+2′
57′
Джеймс Милнер
Фабиньо
64′
Роберто Фирмино
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
65′
Лерой Сане
72′
77′
Садио Мане
Джердан Шакири
86′
Джорджиньо Вейналдум
Дэниэл Старридж
Эмерик Лапорт
Кайл Уокер
86′
Венсан Компани
Николас Отаменди
88′
Бернарду Силва
89′
Эдерсон Сантана
90′+5′
«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» (2:1) в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола одержал 100-ю победу в официальных матчах с английским клубом. 47-летний специалист возглавляет «Ман Сити» с лета 2016 года.
Sports.ruвчера в 17:09

Подробнее о событии

Гвардиола одержал 100-ю победу во главе «Манчестер Сити»

Sportbox.RU02:37

Победа над «Ливерпулем» стала 100-й для Гвардиолы с «Манчестер Сити»

Бомбардир.рувчера в 17:58

Гвардиола одержал 100-ю победу во главе «Манчестер Сити»

Sport24.ru00:36

Гвардьола одержал 100-ю победу с «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс00:35

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль», 3 января 2018 года, АПЛ, обзор матча – 2:1

Чемпионатвчера в 18:36

Гвардиола одержал 100-ю победу во главе «Манчестер Сити»

Матч ТВ02:37

Пеп Гвардиола: «„Ливерпуль“ мало пропускает, а мы забили два. Этот результат вселяет уверенность»

Sports.ruвчера в 17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика

При авиаударе коалиции в Сирии погибли россияне

Обновлено в 06:48
Происшествия

Из Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья

Из Франции по запросу России экстрадирован бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов.
Обновлено вчера в 06:54
Космос

Сверхтяжелая российская ракета получила название «Енисей»

Сверхтяжелая российская ракета-носитель, первый полет которой должен состояться в 2028 году с космодрома Восточный, получила официальное название "Енисей".
Обновлено в 03:00
Происшествия

СК заявил о завершении осмотра фрагментов с места ЧП в Магнитогорске

Криминалисты и эксперты завершили осмотр фрагментов, изъятых с места обрушения подъезда в Магнитогорске, следов взрывчатки не найдено.
Обновлено в 05:59
Политика

В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией

Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие

СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»

Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Политика

В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море

Обновлено в 08:57
Политика

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил ситуацию в Сирии с учетом заявленного Вашингтоном намерения вывести войска из арабской республики.
Обновлено в 07:25
Политика

Хакеры выложили в интернет личные данные немецких политиков

Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов, личные адреса, письма с личных аккаунтов электронной почты.
Обновлено в 07:04
Политика

Глава миграционного управления МВД ушла в отставку

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Орске

Пять человек отравились угарным газом в Орске, четверо погибли, сообщение об инциденте поступило спасателям 4 января в 13:35.
Обновлено в 06:46
Общество

Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»

Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Китай продемонстрировал свою версию «матери всех бомб»

Обновлено в 08:33
Гаджеты

Первый складной смартфон Xiaomi с гибким экраном показали на видео

Авторитетный инсайдер Эван Блэсс в своем Twitter показал на видео планшет, который складывается в смартфон.
Обновлено в 04:15
Политика

Подозреваемый в шпионаже американец оказался подданным Великобритании

Американец Пол Уилан, которого арестовали в Москве по подозрению в шпионаже, оказался подданным Великобритании.
Обновлено в 01:41
Политика

МИД Польши: «Северный поток – 2» угрожает Украине

Реализация проекта «Северной поток — 2» «убивает» Украину. Об этом в интервью Handelsblatt заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
Обновлено в 08:13
Общество

В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды

В Крыму из-за ветра и снега произошли аварийные отключения в распределительных сетях, без электричества остались 9,7 тыс. человек.
Обновлено в 04:11
Политика

В России предложили запретить детям посещать цирки

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.
Обновлено в 08:20
Общество

Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана

Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Происшествия

В Таиланде погиб спасавший тонущую дочь россиянин

Российский турист погиб на острове Самуи в Таиланде, спасая тонущую дочь, сообщает русскоязычная версия интернет-портала Pattaya Now (Pattaya People).
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Игорь Верник на джипе прокатился по пешеходной улице в Москве

Российский актер Игорь Верник проехался на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве.
Обновлено в 06:39
Политика

Генсек НАТО заявил о «последнем шансе» России по выполнению ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "последним шансом" для России возможность "вернуться к выполнению" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до февраля, сообщает агентство dpa.
Обновлено в 07:36
Космос

Луноход «Юйту-2» отделился от станции «Чанъэ-4»

Исследовательский луноход «Юйту-2» отделился от китайской межпланетной автоматической станции «Чанъэ-4».
Обновлено в 01:13
Происшествия

Режим ЧС в Челябинской области снят, в Магнитогорске сохраняется

В Челябинской области снят режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, введенный 31 декабря в связи с произошедшей в Магнитогорске трагедией – обрушением подъезда многоквартирного дома.
Обновлено в 08:44
Финансы

Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году

Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено в 07:39
Энергетика

Нефть Brent подешевела до $54,25 за баррель

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 по московскому времени составляет $54,25 за баррель, что на $0,66 (1,2%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено вчера в 01:38
Футбол

Роналду стал лучшим футболистом года

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим футболистом минувшего года по версии Globe Soccer Awards.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

В Магнитогорске простились с погибшими при обрушении дома

В Магнитогорске проходило прощание с погибшими при обрушении подъезда жилого дома, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 03:08
Политика

«Стена близко». Трамп снова использовал фразу из «Игры престолов»

Обновлено вчера в 22:38
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное