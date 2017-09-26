Футбол

Гвардиола оценил возможность возвращения в «Барселону»Матч ТВ 02:18

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о нынешнем наставнике «Барселоны» Эрнесто Вальверде.
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