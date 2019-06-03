Футбол

Гвардиола оценил возможность своего возвращения в «Барселону»REGNUM 04:49

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил возможность своего возвращения в «Барселону». Об этом сообщает Catalunya Radio.
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Гвардиола оценил возможность возвращения в «Барселону»

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Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию в Донбассе

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В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции

На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.
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Озвучены цены на LADA Granta Cross

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